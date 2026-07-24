Bogotá correrá por el bienestar animal

Bogotá se prepara para recibir la Carrera Ángel por los Animales, una jornada deportiva y de sensibilización que busca promover la adopción responsable, el bienestar animal y recaudar recursos para apoyar el rescate de perros y gatos en situación de abandono.
El evento se llevará a cabo el próximo 16 de agosto de 2026 en el Parque Villas de Aranjuez y espera reunir entre 5.000 y 10.000 participantes, quienes podrán correr junto a sus mascotas o participar como apoyo a esta causa solidaria.
La iniciativa es impulsada por la Fundación Mi Mejor Amigo, con el respaldo del concejal David Saavedra, quien lideró mesas de trabajo con entidades distritales y organizaciones animalistas para hacer posible la realización del evento.
Además de la competencia deportiva, la jornada contará con campañas de adopción de perros y gatos, actividades de educación sobre tenencia responsable y espacios para promover el respeto por los animales.
Los recursos obtenidos con la carrera contribuirán al trabajo que realizan fundaciones dedicadas al rescate, recuperación y cuidado de animales víctimas de abandono y maltrato.
Durante la presentación del proyecto, el concejal David Saavedra destacó que el propósito es unir a la ciudadanía alrededor de una causa que beneficie a miles de animales.
Por su parte, la Fundación Mi Mejor Amigo aseguró que la meta es convertir esta carrera en uno de los principales eventos de bienestar animal de la ciudad y seguir promoviendo las segundas oportunidades para perros y gatos que esperan un hogar.
Las personas interesadas en participar pueden consultar el proceso de inscripción y los detalles del evento a través de las redes sociales oficiales de la Carrera Ángel por los Animales y de la Fundación Mi Mejor Amigo.