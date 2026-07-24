Bogotá correrá por el bienestar animal

Bogotá se prepara para recibir la Carrera Ángel por los Animales, una jornada deportiva y de sensibilización que busca promover la adopción responsable, el bienestar animal y recaudar recursos para apoyar el rescate de perros y gatos en situación de abandono.

El evento se llevará a cabo el próximo 16 de agosto de 2026 en el Parque Villas de Aranjuez y espera reunir entre 5.000 y 10.000 participantes, quienes podrán correr junto a sus mascotas o participar como apoyo a esta causa solidaria.

La iniciativa es impulsada por la Fundación Mi Mejor Amigo, con el respaldo del concejal David Saavedra, quien lideró mesas de trabajo con entidades distritales y organizaciones animalistas para hacer posible la realización del evento.

Además de la competencia deportiva, la jornada contará con campañas de adopción de perros y gatos, actividades de educación sobre tenencia responsable y espacios para promover el respeto por los animales.



