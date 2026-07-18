BID precisa el destino de los US$60 millones de dólares

En una exclusiva de Caracol Radio, conocida a través de una publicación en X, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, respondió a un derecho de petición presentado para aclarar el destino de los recursos mencionados para el proceso de empalme presidencial.

De acuerdo con el documento publicado por ese medio, la entidad precisó que no ha destinado US$60 millones no reembolsables para apoyar un proceso de empalme de transición en Colombia.

Esta fue la respuesta del banco, según el documento difundido por Caracol Radio:

“El BID no ha destinado US$60 millones no reembolsables para apoyar un proceso de empalme de transición en Colombia. A solicitud del nuevo gobierno colombiano, el BID puede proporcionar financiamiento mediante el trabajo técnico continuo y las operaciones en curso ya aprobadas. La cartera activa de operaciones de cooperación técnica, CT, no reembolsables del BID para el país representa el financiamiento de aproximadamente US$63 millones en operaciones de CT en ejecución. Estas operaciones están apoyando al país mediante la transferencia de conocimientos técnicos, el fortalecimiento de capacidades institucionales y la realización de estudios de preinversión. Los recursos de la cartera en ejecución no representan un nuevo financiamiento por parte del Banco al país, ni constituyen transferencias para su libre disposición ni apoyo presupuestario. Estos solo pueden utilizarse para los fines de cada operación, son administrados por el BID, en su mayoría, o por agencias ejecutoras designadas. Las operaciones de CT se preparan, aprueban e implementan de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos por el Banco”.

Según la respuesta publicada, los recursos mencionados hacen parte de una cartera activa de cooperación técnica no reembolsable del BID en Colombia, cercana a los US$63 millones, con operaciones ya aprobadas y en ejecución.

El documento también señala que esos recursos no representan un nuevo financiamiento del Banco al país, ni transferencias de libre disposición, ni apoyo presupuestario.

De acuerdo con la comunicación difundida, las operaciones de cooperación técnica están orientadas a la transferencia de conocimientos, el fortalecimiento de capacidades institucionales y la realización de estudios de preinversión.

La respuesta agrega que cualquier apoyo adicional debe tramitarse bajo las políticas y procedimientos establecidos por el BID.