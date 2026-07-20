 Mundial 2026
Inicio
Colombia

De La Espriella denuncia presunto plan para asesinarlo

El equipo del presidente electo aseguró que recibió información de inteligencia sobre un supuesto plan atribuido al ELN y a disidencias de las Farc. Aunque reforzará las medidas de seguridad, confirmó que mantendrá su agenda en las regiones.
abelardo
Créditos:
EFE

El equipo de seguridad del presidente electo, Abelardo de la Espriella, denunció este domingo un presunto plan para atentar contra su vida durante el desarrollo de las actividades de empalme regional que adelanta antes de asumir la Presidencia de la República el próximo 7 de agosto.

De acuerdo con un comunicado oficial, la alerta proviene de información de inteligencia conocida por las autoridades, según la cual estructuras del ELN y de las disidencias de las Farc habrían ofrecido hasta 3.000 millones de pesos para ejecutar un atentado contra el mandatario electo.

 

La información también advierte sobre posibles intentos de infiltración en ruedas de prensa, encuentros públicos y demás actividades programadas durante la gira de empalme, especialmente en eventos con alta asistencia de ciudadanos, entre ellos niños y adultos mayores.

Pese a la advertencia, el presidente electo aseguró que continuará con su agenda de trabajo en las diferentes regiones del país y reiteró que no suspenderá el proceso de transición con las autoridades territoriales.

Ante este panorama, se anunció el fortalecimiento de los esquemas de protección y la implementación de controles extraordinarios de seguridad en todos los eventos públicos previstos durante las próximas semanas, con el fin de salvaguardar tanto al presidente electo como a los ciudadanos que participen en las actividades.

Finalmente, el equipo de Abelardo de la Espriella solicitó a las autoridades competentes adelantar las investigaciones para establecer el origen de la amenaza, identificar a los responsables y adoptar las medidas necesarias para evitar cualquier acción que ponga en riesgo la integridad del mandatario electo o de la población civil.

 

Abelardo De La Espriella
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Chile declara estado de catástrofe por lluvias
Chile
Las intensas precipitaciones, inusuales para el norte del país, han dejado cerca de 100.000 personas aisladas, miles de damnificados y graves daños en viviendas e infraestructura.
Bogotá
Auxiliar de enfermería fue enviado a la cárcel por presunto abuso sexual
Abuso
El procesado, de acuerdo con la Fiscalía, habría aprovechado el estado de indefensión de una mujer de 59 años con graves limitaciones físicas y cognitivas. Videos de seguridad serían una de las principales pruebas del caso.
Colombia
De La Espriella denuncia presunto plan para asesinarlo
abelardo
El equipo del presidente electo aseguró que recibió información de inteligencia sobre un supuesto plan atribuido al ELN y a disidencias de las Farc. Aunque reforzará las medidas de seguridad, confirmó que mantendrá su agenda en las regiones.
Política
Pacto Histórico anuncia ofensiva legislativa para defender el legado de Petro
Pacto Histórico se declara en oposición al nuevo Gobierno
La bancada respaldará la reforma a la salud, la justicia agraria y una nueva distribución de competencias para las regiones.