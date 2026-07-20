Abelardo de la Espriella se comprometió a que su Gobierno trabajará junto a la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín para concluir la vía al mar, uno de los proyectos de infraestructura más importantes para la conexión del departamento con Urabá.

El anuncio fue realizado desde el Túnel del Toyo, durante una visita en la que el presidente electo estuvo acompañado por el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez.

“Haré parte integral de ese equipo, porque los buenos tiempos de Antioquia, con el Tigre, se van a multiplicar”, aseguró De la Espriella al destacar el trabajo realizado por las autoridades regionales para mantener en marcha el proyecto.

El mandatario electo afirmó que su administración respaldará la terminación de los tramos pendientes y buscará superar las dificultades financieras y técnicas que han retrasado la puesta en funcionamiento total del corredor.

Un compromiso para terminar la obra

Durante su intervención, De la Espriella resaltó que Antioquia y Medellín destinaron más de tres billones de pesos de sus propios recursos para evitar que el proyecto quedara detenido.

Según el presidente electo, esta decisión permitió avanzar en una obra que durante años estuvo atravesada por discusiones presupuestales, demoras contractuales y diferencias entre las autoridades regionales y el Gobierno nacional.

“No fue magia. Fue trabajo en equipo, fue gestión, fue tozudez berraca en una tierra que no se deja arrodillar”, expresó.

También reconoció la decisión de la Gobernación de Antioquia de recibir y reactivar los contratos correspondientes al tramo entre Santa Fe de Antioquia y Giraldo, luego de que varias de esas obras permanecieran inconclusas.

De la Espriella aseguró que el gobernador Andrés Julián Rendón asumió el problema, logró poner nuevamente en marcha el proyecto y evitó que la infraestructura quedara abandonada.

“Usted recibió ese problema, lo reactivó, lo puso a caminar y hoy, por cuenta de la voluntad de un buen gobernante, este proyecto se hizo realidad”, afirmó.

El respaldo a Andrés Julián y Federico Gutiérrez

El presidente electo convirtió su visita en un reconocimiento político a Rendón y a Gutiérrez, a quienes destacó por haber destinado recursos regionales y municipales para garantizar la continuidad de la vía.

Para De la Espriella, la actuación de ambos mandatarios demuestra la diferencia entre limitarse a administrar los problemas y tomar decisiones para resolverlos.

“El que administra se conforma con lo que le dan. El que construye termina lo que otros no supieron o no quisieron terminar”, manifestó.

También destacó los acuerdos técnicos, las adiciones presupuestales y el diálogo con el sector privado para mantener activas las obras.

De acuerdo con el presidente electo, esos esfuerzos demuestran que Antioquia tiene una capacidad de gestión que trasciende los cambios de Gobierno y las disputas políticas en Bogotá.

Críticas al Gobierno saliente

El discurso incluyó fuertes cuestionamientos a la administración saliente de Gustavo Petro, a la que De la Espriella responsabilizó de no entregar todos los recursos requeridos para completar algunas adecuaciones del túnel.

El presidente electo mencionó específicamente los sistemas eléctricos y las pantallas de presurización necesarias para que la infraestructura pueda operar bajo condiciones adecuadas de seguridad.

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“Donde el Gobierno nacional se retiró, el departamento de Antioquia dio la cara y dio el paso al frente en defensa de su gente, de su desarrollo y de su progreso”, sostuvo.

De la Espriella también respaldó las denuncias del gobernador Rendón sobre un supuesto trato desigual hacia Antioquia y aseguró que varias de las dificultades enfrentadas por el proyecto no estuvieron relacionadas únicamente con las condiciones geográficas. “Ha habido piedras en el camino que no eran de roca, sino de indiferencia”, señaló.

El sueño de conectar a Antioquia con el mar

El presidente electo recordó la visión de Gonzalo Mejía Trujillo, quien hace cerca de un siglo promovió la construcción de una carretera que permitiera conectar a Medellín con el mar.

Según De la Espriella, aunque durante décadas la propuesta fue considerada imposible, el sueño se mantuvo en la memoria de los antioqueños hasta convertirse en una de las obras más importantes del país.

“Ese sueño no lo cumplió el azar, no lo cumplió la casualidad. Lo está cumpliendo Antioquia con sus propias manos y su propio presupuesto”, afirmó.

El mandatario electo dirigió parte de su mensaje a los niños que habitan las montañas del occidente antioqueño y aseguró que la actual generación logró materializar una idea que sobrevivió durante cien años.

También destacó el avance del tramo entre Cañasgordas y Giraldo, donde se encuentra el túnel principal, de aproximadamente 9,7 kilómetros. “Repitan ese nombre, porque ahí está el primer capítulo de la victoria”, expresó al mencionar a ambos municipios.

Antioquia será prioridad en su Gobierno

La visita al Túnel del Toyo se produjo después de la participación de De la Espriella en los actos conmemorativos del 20 de Julio en Medellín.

Durante su discurso, el presidente electo agradeció el respaldo recibido en Antioquia y afirmó que los más de 2,2 millones de votos obtenidos en el departamento fueron determinantes para su triunfo electoral.

Además, aseguró que la región será uno de los principales motores de su proyecto de Gobierno y reiteró que buscará fortalecer la autonomía territorial.

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De la Espriella presentó el Túnel del Toyo como un ejemplo de lo que puede lograrse cuando las autoridades regionales, las empresas y la ciudadanía trabajan alrededor de un objetivo común.

Su principal promesa fue concreta: el Gobierno nacional volverá a integrar el equipo encargado de terminar la vía al mar.

Desde el interior de la montaña, el presidente electo dejó claro que su administración no pretende limitarse a reconocer el esfuerzo de Antioquia. Su compromiso, aseguró, será aportar los recursos y la gestión necesarios para que el corredor sea concluido y puesto al servicio del país.