Colombia lanza el Escudo Nacional Anti Drones para proteger su seguridad

El Estado colombiano dio un paso decisivo en materia de seguridad y defensa nacional con el anuncio del proyecto Escudo Nacional Anti Drones, una iniciativa considerada estratégica para enfrentar las nuevas amenazas derivadas del uso criminal de drones por parte de estructuras narcoterroristas. El objetivo central del programa es proteger la vida de la población civil y de los integrantes de la Fuerza Pública desplegados en todo el territorio nacional.

Una inversión histórica para enfrentar nuevas amenazas

El proyecto está valorado en cerca de 6,2 billones de pesos, lo que lo convierte en una de las apuestas más ambiciosas del país en materia de tecnología para la defensa. De acuerdo con la información oficial, el presidente Gustavo Petro ordenó la asignación inicial de alrededor de 1 billón de pesos para poner en marcha la primera fase, priorizando su ejecución por el impacto que tendrá en la protección de vidas humanas.

Para el desarrollo del Escudo Nacional Anti Drones, se conformó un equipo multidisciplinario integrado por hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, quienes aportarán su experiencia operativa y conocimiento técnico en la definición, desarrollo y validación de las especificaciones del sistema.

La iniciativa contará además con el acompañamiento del Grupo de Transparencia del Ministerio de Defensa Nacional y de una empresa especializada en contratación estatal, con el fin de garantizar procesos claros y ajustados a la normatividad vigente.