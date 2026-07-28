Contraloría detectó pagos indebidos por $176.795 millones en el Fomag

Primas sin requisitos y pagos a personas fallecidas

La auditoría también revisó una muestra de 1.105 pagos correspondientes a la prima de mitad de año para docentes pensionados. El ente de control concluyó que se desembolsaron $27.982 millones a personas que no cumplirían los requisitos constitucionales y legales para recibir ese beneficio.

En algunos casos, los pagos se habrían realizado pese a la existencia de decisiones judiciales que ya habían negado el reconocimiento de la prima.

El informe también señaló que continuaron girándose mesadas pensionales después del fallecimiento de algunos docentes o beneficiarios. A esto se suman pagos superiores a los correspondientes en pensiones de invalidez y sanciones ocasionadas por retrasos administrativos.

Contraloría no aprobó las cuentas del Fomag

Otro de los puntos que encendió las alertas fue la falta de registro de obligaciones por cerca de $598.364 millones, situación que habría provocado que el Fondo reportara deudas inferiores a las que realmente tenía.

Debido a las deficiencias contables encontradas, la Contraloría decidió no aprobar las cuentas del Fomag correspondientes a la vigencia 2025.

El Fondo también habría destinado $5.479 millones al pago de sanciones por mora y más de $9.200 millones en intereses y sanciones relacionados con cesantías y pensiones que no fueron pagadas dentro de los plazos establecidos.

Contraloría pide corregir fallas repetidas

El organismo de control advirtió una presunta corresponsabilidad entre la Fiduprevisora, como administradora y vocera del Fomag, y las entidades territoriales involucradas en la gestión de estos recursos.

La Contraloría pidió establecer mecanismos que impidan que continúen los pagos indebidos y permitan administrar de manera eficiente el dinero destinado a la atención en salud y a las prestaciones sociales del Magisterio.

Los hallazgos vuelven a poner bajo la lupa el manejo financiero del Fomag, un fondo que administra recursos públicos esenciales para garantizar los derechos de docentes, pensionados y sus familias.