DANE revela que el desempleo en Colombia cayó al 8 % en junio

La tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 8 % durante junio de 2026, por debajo del 8,6 % registrado un año antes. Es el resultado más bajo para ese mes desde el inicio de la serie comparable del DANE en 2018.

Colombia sumó 706.000 personas ocupadas

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó este viernes 31 de julio que la reducción frente a junio de 2025 fue estadísticamente significativa y correspondió a 0,5 puntos porcentuales, aunque las tasas publicadas, aproximadas a un decimal, pasaron de 8,6 % a 8 %.

El resultado también se mantuvo en el mismo nivel observado en mayo de 2026, cuando el desempleo nacional fue de 8 %. La serie presentada por la entidad muestra que, para un mes de junio, la tasa había sido de 9,3 % en 2018, 9,7 % en 2019, 20,4 % en 2020 y 14,6 % en 2021. En los años siguientes se ubicó en 11,3 %, 9,3 %, 10,3 % y 8,6 %, respectivamente.

En junio había 24,45 millones de personas ocupadas, 706.000 más que en el mismo periodo de 2025. La población desocupada, por su parte, disminuyó en 87.000 personas y quedó en 2,13 millones. Otros 14,6 millones de habitantes permanecieron fuera de la fuerza laboral.

La tasa de ocupación subió de 58,4 % a 59,4 %, mientras que la participación laboral pasó de 63,9 % a 64,5 %. Esto indica que aumentó tanto la proporción de personas trabajando como la de quienes tenían empleo o estaban buscando uno.

Los sectores que más aportaron al incremento del empleo fueron alojamiento y servicios de comida, con 289.000 ocupados adicionales; construcción, con 146.000; y transporte y almacenamiento, con 145.000. En contraste, las industrias manufactureras registraron una reducción de 125.000 puestos frente a junio de 2025.

El desempleo subió en las zonas rurales

La disminución no se presentó de manera uniforme. En las cabeceras municipales diferentes de las principales ciudades, la tasa cayó de 10,6 % a 8,7 %. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas pasó de 8,3 % a 8 %. Sin embargo, en los centros poblados y las zonas rurales dispersas aumentó de 5,8 % a 6,7 %.

También se redujo la diferencia entre hombres y mujeres. El desempleo femenino se situó en 9,9 % y el masculino en 6,6 %, para una brecha de 3,3 puntos porcentuales. En junio de 2025 esa diferencia había sido de 3,9 puntos.

Pese al aumento de la ocupación, la informalidad laboral permaneció en 55,1 % a nivel nacional. En las zonas rurales llegó a 84,1 %, mientras que en las 13 principales ciudades se ubicó en 41 %. El próximo informe mensual del mercado laboral, correspondiente a julio, será publicado por el DANE a finales de agosto.