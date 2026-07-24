Informe revela que solo 227 de las 510 aeronaves militares de Colombia están operativas

Las cifras entregadas durante el proceso de empalme muestran que las Fuerzas Militares cuentan con 510 aeronaves, pero solo 227 están operativas. Otras 283 figuran como no operativas o fuera de servicio.

Así está la flota aérea militar

Las Fuerzas Militares de Colombia tienen un inventario de 510 aeronaves, según los datos conocidos durante el proceso de empalme del sector Defensa.

De ese total, 227 están operativas, mientras que 148 aparecen como no operativas y 135 están fuera de servicio. En conjunto, 283 aeronaves no se encuentran disponibles para operar bajo las categorías presentadas en el documento.

La flota operativa está compuesta por 103 aeronaves de ala fija y 124 de ala rotatoria. Las cifras reúnen los equipos aéreos de las Fuerzas Militares, sin presentar una distribución individual entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La información divulgada tampoco detalla los modelos de las aeronaves, sus funciones ni las razones por las que fueron clasificadas como no operativas o fuera de servicio.