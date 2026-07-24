Informe revela que solo 227 de las 510 aeronaves militares de Colombia están operativas

Las cifras entregadas durante el proceso de empalme muestran que las Fuerzas Militares cuentan con 510 aeronaves, pero solo 227 están operativas. Otras 283 figuran como no operativas o fuera de servicio.
Así está la flota aérea militar
Las Fuerzas Militares de Colombia tienen un inventario de 510 aeronaves, según los datos conocidos durante el proceso de empalme del sector Defensa.
De ese total, 227 están operativas, mientras que 148 aparecen como no operativas y 135 están fuera de servicio. En conjunto, 283 aeronaves no se encuentran disponibles para operar bajo las categorías presentadas en el documento.
La flota operativa está compuesta por 103 aeronaves de ala fija y 124 de ala rotatoria. Las cifras reúnen los equipos aéreos de las Fuerzas Militares, sin presentar una distribución individual entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
La información divulgada tampoco detalla los modelos de las aeronaves, sus funciones ni las razones por las que fueron clasificadas como no operativas o fuera de servicio.
La Policía reporta 50 aeronaves operativas
La Policía Nacional, por su parte, registra una flota de 110 aeronaves, integrada por 52 de ala fija y 58 de ala rotatoria.
De las 110 unidades, 50 están operativas y 27 figuran como no operativas. La información presentada no especifica el estado de las 33 aeronaves restantes.
Al sumar las cifras de las Fuerzas Militares y la Policía, la Fuerza Pública cuenta con 620 aeronaves. De ellas, 277 aparecen operativas y 310 están clasificadas como no operativas o fuera de servicio. Otras 33 no tienen una condición señalada en los datos divulgados.
Las cifras también incluyen la capacidad naval y fluvial de las Fuerzas Militares. En este componente se registran 667 unidades, de las cuales 346 están operativas, 218 no operativas y 103 fuera de servicio. Entre las unidades disponibles hay 56 buques y 290 botes.
El estado de la flota aérea y naval hará parte de la información que deberá revisar la próxima administración del sector Defensa durante el empalme. Quedan por conocerse los costos de mantenimiento, las necesidades de repuestos y la cantidad de equipos que podrían regresar al servicio.