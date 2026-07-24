El actor y director Ben Affleck vive uno de los momentos más difíciles de su vida personal luego del fallecimiento de su madre, Chris Anne Affleck, quien murió a los 83 años tras una batalla contra el cáncer de páncreas. La enfermedad le fue diagnosticada en diciembre de 2025 y, según informó su familia, falleció de manera tranquila el pasado 2 de junio, apenas dos días después de cumplir uno de sus mayores anhelos: asistir a la ceremonia de graduación de su nieto Atticus.

La noticia conmocionó a familiares, amigos y seguidores del ganador del premio Óscar, quien en múltiples ocasiones ha reconocido la influencia que tuvo su madre en su vida y en el desarrollo de su carrera artística. Chris Anne Affleck fue una destacada educadora y una mujer comprometida con las causas sociales. Graduada de la Universidad de Harvard, dedicó más de 30 años a la enseñanza en escuelas públicas y también participó activamente en iniciativas relacionadas con la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos.

Su legado trascendió el ámbito familiar y fue resaltado en el obituario publicado por sus seres queridos, quienes la recordaron como una mujer dedicada al servicio, la educación y el bienestar de su comunidad. Tanto Ben como su hermano, el también actor Casey Affleck, han manifestado en diferentes oportunidades la admiración que sentían por ella y el papel fundamental que desempeñó en sus vidas.

Tras conocerse la noticia, muchos seguidores comenzaron a preguntarse por el estado de salud de Ben Affleck. Aunque el actor no padece cáncer, sí ha sido abierto al hablar de las dificultades que ha enfrentado a lo largo de los años. En distintas entrevistas ha revelado que ha luchado contra la ansiedad, la depresión y el alcoholismo, problemas que lo llevaron a buscar ayuda profesional y a someterse a tratamientos de rehabilitación.

Affleck también ha contado que comenzó a recibir tratamiento con antidepresivos cuando tenía 26 años y que, durante un largo periodo, recurrió al alcohol para intentar manejar sus problemas emocionales. Con el paso del tiempo decidió enfrentar esa situación, iniciar un proceso de recuperación y hablar públicamente sobre la importancia de cuidar la salud mental, convirtiéndose en una de las figuras de Hollywood más transparentes sobre este tema.