Los versos de Rafael Escalona que anticiparon la Presidencia de Abelardo de la Espriella

Una anécdota ocurrida hace 25 años volvió a captar la atención de los colombianos. Se trata de unos versos improvisados por el maestro Rafael Escalona durante una parranda vallenata en París, los cuales hoy muchos interpretan como una sorprendente anticipación de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia.

El episodio ocurrió el 4 de julio de 2001, al finalizar la conferencia "Gabriel García Márquez, Escalona y el vallenato", realizada en la capital francesa. Tras el evento, varios invitados se reunieron para compartir una noche de música vallenata. Entre los asistentes estaban Rafael Escalona, el cantante Iván Villazón, el rey vallenato Leo Salcedo y el entonces abogado Abelardo de la Espriella, quien en ese momento se desempeñaba como gerente de Valledupar Music.

¿Qué decían los versos de Rafael Escalona?

Según recordó Leo Salcedo, Escalona pidió interpretar la melodía de 'La casa en el aire' y comenzó a improvisar unos versos dedicados a De la Espriella. En ellos exaltó sus cualidades personales y profesionales, pero hubo unas frases que, con el paso del tiempo, cobraron un significado especial.

Entre las estrofas sobresalen expresiones como "Brillarás como una estrella en tu patria para siempre", además de otras en las que asegura que gobernaría "con justicia y con razón". Tras conocerse el resultado de las elecciones presidenciales, estos versos comenzaron a circular nuevamente en redes sociales y despertaron el interés de miles de personas.

Salcedo aseguró que, en aquella época, nunca escuchó a De la Espriella hablar de una posible aspiración presidencial, por lo que el homenaje improvisado de Escalona terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más llamativas del folclor vallenato.