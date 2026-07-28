Cali refuerza su seguridad de cara a la posesión presidencial

La Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca, la Fuerza Pública y autoridades nacionales activaron un plan especial de seguridad para la posesión presidencial del próximo 7 de agosto.

Las medidas fueron definidas durante un consejo extraordinario de seguridad, en el que las autoridades coordinaron las acciones para proteger a Cali y los municipios vecinos antes y durante la jornada.

Instalarán un Puesto de Mando Unificado

El plan contempla un despliegue especial de la Fuerza Pública, controles permanentes en los principales corredores de acceso y vigilancia reforzada en puntos estratégicos.

También se instalará un Puesto de Mando Unificado, PMU, desde el cual se coordinarán las operaciones y se hará seguimiento a cualquier situación que pueda alterar el orden público.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que las autoridades garantizarán el derecho de la ciudadanía a manifestarse pacíficamente, pero advirtió que no habrá tolerancia frente a hechos violentos. “Nuestra tolerancia con el vandalismo, con la violencia, con los bloqueos, será cero”, afirmó el mandatario.