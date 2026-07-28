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Cali refuerza su seguridad de cara a la posesión presidencial

Las autoridades ofrecieron una recompensa de $500 millones por información que permita prevenir amenazas a la posesión presidencial.
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Alejandro Eder

La Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca, la Fuerza Pública y autoridades nacionales activaron un plan especial de seguridad para la posesión presidencial del próximo 7 de agosto.

Las medidas fueron definidas durante un consejo extraordinario de seguridad, en el que las autoridades coordinaron las acciones para proteger a Cali y los municipios vecinos antes y durante la jornada.

Instalarán un Puesto de Mando Unificado

El plan contempla un despliegue especial de la Fuerza Pública, controles permanentes en los principales corredores de acceso y vigilancia reforzada en puntos estratégicos.

También se instalará un Puesto de Mando Unificado, PMU, desde el cual se coordinarán las operaciones y se hará seguimiento a cualquier situación que pueda alterar el orden público.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que las autoridades garantizarán el derecho de la ciudadanía a manifestarse pacíficamente, pero advirtió que no habrá tolerancia frente a hechos violentos. “Nuestra tolerancia con el vandalismo, con la violencia, con los bloqueos, será cero”, afirmó el mandatario.

Ofrecen recompensa de hasta $500 millones

Durante el consejo de seguridad se anunció una recompensa conjunta de hasta $500 millones para quienes entreguen información oportuna que permita prevenir atentados, amenazas o alteraciones del orden público.

La medida incluye reportes relacionados con la presencia de armas, drones o vehículos sospechosos que puedan representar un riesgo durante el evento.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, explicó que el dispositivo de seguridad no se limitará a la capital del departamento. “Se han decidido todos los corredores de seguridad para el blindaje que Cali debe tener, pero no solamente Cali, también los municipios vecinos, el aeropuerto, Jamundí, Palmira, Candelaria y Florida”.

El plan incluirá corredores de protección en zonas como el aeropuerto y en municipios como Jamundí, Palmira, Candelaria y Florida.

De acuerdo con la administración local, la coordinación entre entidades municipales, departamentales y nacionales busca garantizar el desarrollo del evento y fortalecer la seguridad en toda la región.

Las autoridades reiteraron que las medidas estarán orientadas a proteger la vida, preservar el orden público y garantizar el respeto por los derechos ciudadanos durante la jornada del 7 de agosto.

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