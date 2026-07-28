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Cámara de Representantes aprueba trasladar a Cali la posesión de De La Espriella

La Cámara aprobó trasladar a Cali la posesión presidencial. La decisión final depende de una nueva votación en el Senado.
Cámara de Representantes aprueba trasladar a Cali la posesión de De La Espriella
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La Cámara de Representantes aprobó trasladar a Cali la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto. La proposición obtuvo 117 votos a favor y siete en contra, pero aún necesita el respaldo del Senado.

La iniciativa fue presentada por la representante Carol Borda, de Salvación Nacional, y autoriza que la Cámara sesione de manera extraordinaria junto con el Senado en la capital del Valle del Cauca para la toma de juramento del presidente y el vicepresidente electos para el periodo 2026-2030.

Falta la aprobación del Senado

La decisión todavía no es definitiva. El Senado de la República deberá votar una nueva proposición para autorizar el traslado de su sede a Cali.

La corporación había dado previamente vía libre para que la ceremonia se realizara en el departamento del Cauca, pero deberá pronunciarse otra vez debido al cambio de ciudad solicitado para el acto presidencial.

Antes de aprobar el traslado, la Cámara negó una proposición presentada por representantes del Pacto Histórico, quienes buscaban evitar que la ceremonia saliera de Bogotá.

La ceremonia sería en la Arena USC

En caso de que el Senado apruebe el cambio, la posesión se realizaría en la Arena USC, ubicada en la Universidad Santiago de Cali.

La votación del Senado será el siguiente paso para determinar si la posesión presidencial se traslada oficialmente a Cali o si deberá escogerse otra ubicación antes del 7 de agosto.

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