Encuesta YanHaas: Dávila encabeza la Gran Consulta; Valencia aparece segunda

La encuesta más reciente midió cómo llegarían las consultas presidenciales del 8 de marzo. En la Gran Consulta, Vicky Dávila aparece de primera con 10%, pero el dato que manda es otro: 52% respondió “no sabe/no responde”.

En la consulta del bloque de izquierda, el sondeo pone arriba a Iván Cepeda con 40%. Sin embargo, ese número quedó tomado antes de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidiera que Cepeda no puede participar en esa consulta.

En esa misma medición no aparece la consulta del Centro de las Soluciones. La foto, entonces, registra un escenario previo a ajustes de última hora y con una bolsa grande de votantes sin decisión.

El punto de fondo

Las consultas se juegan con dos filtros. El primero es el tarjetón: quién aparece y quién no. El segundo es la habilitación: la decisión formal que define quién puede competir, en este caso a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Por eso una medición de opinión funciona de una manera y el proceso electoral de otra. La encuesta recoge preferencias en el momento del trabajo de campo. El CNE define el listado final que verá la gente el día de la votación. En buen romance: una cosa es popularidad medida y otra, competencia autorizada.

¿Qué está en juego?

En la Gran Consulta, la tabla está abierta por diseño. Después de Dávila (10%) vienen Juan Manuel Galán (8%) y Paloma Valencia (8%). Luego aparecen Juan Carlos Pinzón (6%), Enrique Peñalosa (6%), Juan Daniel Oviedo (5%), Aníbal Gaviria (3%), David Luna (2%) y Mauricio Cárdenas (1%).

Con ese orden, el dato pesado es la indecisión: 52% sin candidato. Eso reduce el valor del “primer lugar” como señal de cierre y lo deja como un punto de partida. La pelea real queda en convertir reconocimiento en votos dentro del mismo bloque.

En el bloque de izquierda, el sondeo registra a Cepeda con 40%, mientras Roy Barreras y Camilo Romero aparecen con 4% cada uno. Además, hay un dato que no se puede maquillar: 44% dice que no votaría por ninguno de los nombres mencionados y 9% no responde. A eso se suma el cambio de tarjetón por la decisión del CNE: la consulta entra a su recta final sin el nombre que lidera esa medición.

¿Qué midió la encuesta?

El estudio lo realizó YanHaas S.A. entre el 26 de enero y el 9 de febrero de 2026. Fueron 2.140 encuestas presenciales en 57 municipios, con 2,4% de margen de error reportado y 95% de nivel de confianza.

Ese detalle importa porque fija el alcance de la foto: es un corte de calendario, no un resultado oficial.

¿Qué sigue?

El siguiente paso práctico es el mismo para todos los bloques: el tarjetón final se arma con las candidaturas que quedan habilitadas. Con la decisión del CNE, la consulta de izquierda entra en la recta final con un reacomodo obligado.

En la Gran Consulta, la señal es otra: la encuesta muestra un electorado grande sin decisión a semanas de la votación. Las campañas compiten por ese 52% que todavía no amarra nombre.



