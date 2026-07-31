El Gobierno nacional entregó los primeros documentos desclasificados y anonimizados del archivo de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). El material está relacionado con el asesinato de Jaime Garzón y la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla.

La presentación se realizó el 30 de julio de 2026 en el Salón Bolívar de la Casa de Nariño. En el acto participaron la Presidencia de la República, el Archivo General de la Nación (AGN), la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), representantes del Ministerio de las Culturas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y familiares de Pedro Julio Movilla.

Dos conjuntos documentales

El primer conjunto contiene documentos producidos por el DAS relacionados con Pedro Julio Movilla Galarcio, dirigente sindical y militante del Partido Comunista de Colombia (Marxista-Leninista), desaparecido en Bogotá en 1993.

El segundo reúne documentos en los que aparece mencionado Jaime Eduardo Garzón Forero, periodista, humorista y mediador de paz, asesinado en Bogotá el 13 de agosto de 1999.

Durante la ceremonia, uno de los hijos de Movilla señaló que la revisión de los archivos ha servido para obtener información sobre la desaparición de su padre. Los documentos entregados corresponden a versiones digitales destinadas a la consulta.

Antes de su presentación, el material pasó por procesos de intervención archivística, digitalización y anonimización. Este último procedimiento fue realizado por la DNI para proteger datos personales e información cuya divulgación pudiera afectar la intimidad o la seguridad de las personas mencionadas.

Los documentos originales no fueron modificados y permanecen bajo custodia del Archivo General de la Nación. La entidad produce las copias digitales y la DNI identifica la información que debe ser protegida antes de generar las versiones de consulta.

Un archivo de más de 57.000 cajas

El Archivo General recibió en 2014 el fondo documental del extinto DAS, transferido después de la supresión de la entidad en 2011. La documentación está dividida entre archivos administrativos y archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados.

El fondo reúne documentos producidos entre 1960 y 2011. Está compuesto por 57.544 cajas, equivalentes a 14.364 metros lineales de documentación, y 47.829 medios magnéticos y digitales, entre servidores, discos, disquetes, computadores, casetes y cintas.

En diciembre de 2024, el AGN entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un diagnóstico integral del archivo. El informe incluyó 32 recomendaciones sobre su organización, conservación, digitalización, tratamiento tecnológico y acceso.

La intervención archivística comenzó en 2025 e incluye la foliación, restauración, clasificación, ordenación, descripción y digitalización de los documentos.

El proceso se desarrolla bajo lo establecido en el Decreto 1400 del 22 de diciembre de 2025, que ordenó levantar la reserva de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS.

La desclasificación continuará de manera gradual. Cada conjunto deberá completar los procesos de conservación, descripción, digitalización y anonimización antes de ser habilitado para consulta. El Archivo General informará los mecanismos de acceso a las siguientes versiones documentales.