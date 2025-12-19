Decretan toque de queda en Aguachica tras ataque a batallón que dejó seis muertos

La noche de este jueves 18 de diciembre estuvo marcada por el miedo y la incertidumbre en Aguachica, Cesar, tras un atentado con explosivos contra un batallón del Ejército Nacional que dejó, hasta el momento, seis personas muertas y 31 heridas. El ataque, atribuido preliminarmente al Ejército de Liberación Nacional (Eln), provocó una fuerte conmoción en la comunidad y obligó a las autoridades a adoptar medidas extraordinarias de seguridad.

De acuerdo con información oficial, durante la emergencia se escucharon fuertes detonaciones y ráfagas de disparos que alteraron la tranquilidad de los habitantes del municipio. Tropas del Ejército hicieron presencia inmediata en la zona y respondieron al ataque para contener la situación y evitar una mayor afectación a la población civil. Los heridos fueron trasladados de urgencia a distintos centros asistenciales, donde reciben atención médica especializada.

Ante la gravedad de los hechos, la Gobernación del Cesar decretó toque de queda en Aguachica mediante el Decreto N.º 208 del 18 de diciembre de 2025. La restricción a la movilidad se estableció desde la noche del jueves hasta las 8:00 de la mañana de este viernes 19 de diciembre. Según el comunicado oficial, la medida se adoptó como una acción excepcional y transitoria de policía, con el objetivo de prevenir posibles alteraciones del orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Además del toque de queda, el gobierno departamental anunció la convocatoria urgente de una Mesa Extraordinaria de Seguridad, en articulación con la Alcaldía de Aguachica, el Ejército Nacional y la Policía, para definir nuevas estrategias que permitan reforzar el control territorial y brindar mayores garantías a la comunidad. La Gobernación también expresó su solidaridad con las familias de los militares fallecidos y con los heridos en el atentado.

“Junto a la Alcaldía, Ejército y Policía, implementaremos acciones en la zona para mantener el orden público. Mi solidaridad, y toda la de mi equipo del Gobierno del Cesar, con las familias de los militares fallecidos y heridos en este hecho”, señaló la administración departamental a través de sus canales oficiales.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó de manera contundente el ataque y aseguró que el terrorismo del Eln representa una grave amenaza para la seguridad nacional. “El terrorismo del cartel del ELN es una amenaza que debe ser desmantelada totalmente. No hacerlo es poner en grave riesgo a la población”, afirmó. El funcionario también envió un mensaje de acompañamiento a las familias de las víctimas, destacando el sacrificio de los uniformados.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el atentado a través de su cuenta de X. En su mensaje, el jefe de Estado atribuyó el hecho a fallas en los sistemas de defensa, especialmente en materia de antidrones, y anunció la compra inmediata de estos equipos mediante la figura de urgencia manifiesta. Según explicó, la inversión sería cercana a un billón de pesos para todo el país, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer plenamente los responsables del ataque, Aguachica permanece bajo estrictas medidas de seguridad, en medio del dolor por las víctimas y la expectativa de la comunidad frente a las acciones del Estado para evitar que hechos similares se repitan.