Inicio
Regiones

Decretan toque de queda en Aguachica tras ataque a batallón que dejó seis muertos

Vie, 19/12/2025 - 10:00
Un ataque con explosivos contra un batallón militar en Aguachica, Cesar, dejó seis muertos y 31 heridos. Autoridades atribuyen el hecho al ELN y refuerzan la seguridad.
Atentado en Aguachica, Cesar.
Créditos:
Rede sociales.

La noche de este jueves 18 de diciembre estuvo marcada por el miedo y la incertidumbre en Aguachica, Cesar, tras un atentado con explosivos contra un batallón del Ejército Nacional que dejó, hasta el momento, seis personas muertas y 31 heridas. El ataque, atribuido preliminarmente al Ejército de Liberación Nacional (Eln), provocó una fuerte conmoción en la comunidad y obligó a las autoridades a adoptar medidas extraordinarias de seguridad.

De acuerdo con información oficial, durante la emergencia se escucharon fuertes detonaciones y ráfagas de disparos que alteraron la tranquilidad de los habitantes del municipio. Tropas del Ejército hicieron presencia inmediata en la zona y respondieron al ataque para contener la situación y evitar una mayor afectación a la población civil. Los heridos fueron trasladados de urgencia a distintos centros asistenciales, donde reciben atención médica especializada.

Ante la gravedad de los hechos, la Gobernación del Cesar decretó toque de queda en Aguachica mediante el Decreto N.º 208 del 18 de diciembre de 2025. La restricción a la movilidad se estableció desde la noche del jueves hasta las 8:00 de la mañana de este viernes 19 de diciembre. Según el comunicado oficial, la medida se adoptó como una acción excepcional y transitoria de policía, con el objetivo de prevenir posibles alteraciones del orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Además del toque de queda, el gobierno departamental anunció la convocatoria urgente de una Mesa Extraordinaria de Seguridad, en articulación con la Alcaldía de Aguachica, el Ejército Nacional y la Policía, para definir nuevas estrategias que permitan reforzar el control territorial y brindar mayores garantías a la comunidad. La Gobernación también expresó su solidaridad con las familias de los militares fallecidos y con los heridos en el atentado.

“Junto a la Alcaldía, Ejército y Policía, implementaremos acciones en la zona para mantener el orden público. Mi solidaridad, y toda la de mi equipo del Gobierno del Cesar, con las familias de los militares fallecidos y heridos en este hecho”, señaló la administración departamental a través de sus canales oficiales.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó de manera contundente el ataque y aseguró que el terrorismo del Eln representa una grave amenaza para la seguridad nacional. “El terrorismo del cartel del ELN es una amenaza que debe ser desmantelada totalmente. No hacerlo es poner en grave riesgo a la población”, afirmó. El funcionario también envió un mensaje de acompañamiento a las familias de las víctimas, destacando el sacrificio de los uniformados.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el atentado a través de su cuenta de X. En su mensaje, el jefe de Estado atribuyó el hecho a fallas en los sistemas de defensa, especialmente en materia de antidrones, y anunció la compra inmediata de estos equipos mediante la figura de urgencia manifiesta. Según explicó, la inversión sería cercana a un billón de pesos para todo el país, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer plenamente los responsables del ataque, Aguachica permanece bajo estrictas medidas de seguridad, en medio del dolor por las víctimas y la expectativa de la comunidad frente a las acciones del Estado para evitar que hechos similares se repitan.

Creado Por
Sandra Vargas
ELN
Policía Nacional
Ejército Nacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Regiones
Decretan toque de queda en Aguachica tras ataque a batallón que dejó seis muertos
Atentado en Aguachica, Cesar.
Un ataque con explosivos contra un batallón militar en Aguachica, Cesar, dejó seis muertos y 31 heridos. Autoridades atribuyen el hecho al ELN y refuerzan la seguridad.
Colombia
Caso UNGRD: ordenan detención de Ricardo Bonilla y Velasco
Bonilla fue capturado en plena audiencia y Velasco se entregó.
Bonilla fue capturado en plena audiencia y Velasco se entregó en Cali tras la orden de cárcel por el caso UNGRD. Conozca los detalles de la decisión.
Entretenimiento
Violeta Bergonzi se metió en riña entre Valentina Taguado y Hassam
Valentina Taguado Violeta Bergonzi Hassam
Violeta Bergonzi compartió su opinión frente a la reciente disputa entre Valentina Taguado y Hassam.
Colombia
Pólvora en Cundinamarca: diciembre ya deja 29 heridos y la cifra crece
Las cifras por pólvora en Cundinamarca vuelven a subir en diciembre de 2025.
Las cifras por pólvora en Cundinamarca vuelven a subir en diciembre de 2025. Ya son 29 lesionados en 19 municipios, incluidos nueve menores de edad.
Kien Opina
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Jue, 18/12/2025 - 14:54
Juego por el trono
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Mario Huertas
Jue, 18/12/2025 - 09:58
Eterno agradecimiento
Mario Huertas
Saray Robayo Bechara
Jue, 18/12/2025 - 09:20
Gobernando con atajos tributarios
Saray Robayo Bechara
Ricardo Moreno
Mié, 17/12/2025 - 09:13
América de Cali, un equipo abandonado por su hinchada
Ricardo Moreno