RegioTram del Norte abre licitación para conectar Bogotá con la Sabana

La Gobernación de Cundinamarca, a través de la Empresa Férrea Regional, anunció el inicio del proceso licitatorio de RegioTram del Norte–Tren de Zipaquirá con la publicación de los prepliegos del proyecto.

Esta etapa permitirá que empresas nacionales e internacionales revisen los documentos y presenten observaciones técnicas, jurídicas y financieras. Los aportes serán evaluados antes de la publicación de los pliegos definitivos, prevista para octubre de 2026.

“Hoy empieza el tiempo justo para escoger a los mejores del mundo que construyan este proyecto”, aseguró el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien señaló que la adjudicación y la firma del contrato están proyectadas para mediados de 2027.

Un tren eléctrico entre Bogotá y Zipaquirá

RegioTram del Norte tendrá una extensión de 48,9 kilómetros sobre el corredor férreo existente y contará con 17 estaciones: 11 en Bogotá, una en Chía, tres en Cajicá y dos en Zipaquirá.

El sistema operará con 26 trenes completamente eléctricos y tendrá capacidad para movilizar cerca de 187.000 pasajeros al día. De acuerdo con las autoridades, beneficiará a alrededor de un millón de habitantes de Bogotá y la Sabana Centro.

El proyecto contempla una inversión de $17,4 billones, a precios constantes de 2024. La Nación aportará $14,2 billones y el departamento de Cundinamarca, $3,2 billones.

Viajes de menos de una hora

Uno de los principales objetivos del tren será reducir los tiempos de desplazamiento entre Bogotá y los municipios del norte de Cundinamarca. Trayectos que actualmente pueden superar las dos horas podrían realizarse en menos de una hora.

Además, el sistema se integrará con las líneas 1 y 2 del Metro de Bogotá, TransMilenio, RegioTram de Occidente, ciclorrutas y senderos peatonales.

La infraestructura también incluirá 80 pasos peatonales, 13 puentes férreos, cuatro puentes vehiculares con ciclorrutas y la recuperación de más de 88.000 metros cuadrados de espacio público.

¿Cuándo comenzaría a operar?

Tras la adjudicación del contrato, prevista para mediados de 2027, comenzará una etapa de preconstrucción que se extenderá hasta 2029 e incluirá estudios de detalle, diseños y gestiones prediales, ambientales y de traslado de redes.

Las obras se desarrollarían entre 2029 y 2034. Si el cronograma se cumple, RegioTram del Norte comenzaría su operación comercial en 2034.

Durante la construcción se estima la creación de 5.000 empleos directos y 9.000 indirectos. Una vez entre en funcionamiento, el sistema generaría cerca de 600 puestos de trabajo permanentes.