Británico no aceptó cargos por feminicidio agravado de Natalia Villalba

El ciudadano británico Foster Martinson fue imputado por la Fiscalía por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, dentro del proceso que se adelanta por la muerte de Natalia Villalba Angarita.

La víctima, una mujer de 36 años, fue hallada dentro de una maleta en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá. Durante la audiencia, Martinson no aceptó los cargos formulados en su contra.

Los delitos imputados

La imputación se sustentó en el delito de feminicidio, una conducta contemplada cuando se causa la muerte a una mujer por su condición de ser mujer, por motivos relacionados con su identidad de género o cuando concurren circunstancias de opresión, dominio o instrumentalización sobre su vida, su cuerpo o su sexualidad.

En este caso, también fueron mencionadas circunstancias de agravación, entre ellas la presunta sevicia y el hecho de colocar a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, o aprovecharse de esa condición.

El caso de Natalia Villalba

De acuerdo con la investigación de las autoridades, los hechos habrían ocurrido el pasado 18 de junio en un apartamento ubicado en el barrio Chicó.

La Fiscalía sostiene que Martinson presuntamente ingresó al inmueble donde se encontraba la víctima y, “aprovechando que se encontraba sola, la habría agredido con un objeto contundente en la cabeza hasta causarle la muerte”. Luego, habría manipulado el cuerpo para introducirlo en una maleta.

Además, según el ente acusador, el sospechoso habría realizado maniobras para ocultar los hechos, alterar la escena y dificultar el avance inicial de la investigación.

Así fue capturado

Luego de avanzar en la recolección de evidencias, las autoridades colombianas activaron una orden de captura y una notificación roja de Interpol contra el ciudadano británico.

Martinson fue ubicado en Ecuador, a donde habría llegado después de salir de Colombia por el paso fronterizo de Rumichaca.

La captura se realizó en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, cuando, según información conocida por las autoridades, adelantaba trámites para abordar un vuelo con destino a Londres.

El operativo fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Fiscalía, el CTI, Migración Colombia, autoridades ecuatorianas e Interpol.