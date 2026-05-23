KyKarts, el juego online que enfrenta a los candidatos presidenciales

A pocos días de las elecciones presidenciales, la conversación política en Colombia no solo se vive en debates, entrevistas y redes sociales. Ahora también llega al mundo gamer con KyKarts, una propuesta interactiva creada por KienyKe.com que mezcla velocidad, competencia y actualidad política en un divertido videojuego online.

En medio del intenso ambiente electoral, este nuevo título invita a los usuarios a demostrar quién tiene los mejores reflejos al volante mientras apoyan a su candidato favorito. En la pista se enfrentan figuras reconocidas de la política nacional: Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, quienes se convierten en pilotos de carreras en una experiencia pensada para entretener a los colombianos durante la recta final hacia las urnas.

¿Qué es KyKarts?

KyKarts es un juego de carreras disponible en el portal de KienyKe.com. La dinámica es sencilla, pero altamente competitiva: el jugador debe elegir uno de los candidatos y recorrer un circuito de dos vueltas enfrentándose a los demás competidores.

La tensión aumenta desde el inicio, ya que el último participante en completar la primera ronda queda eliminado automáticamente. Esto obliga a los jugadores a aprovechar cada curva y cada impulso de velocidad para mantenerse en competencia.

El objetivo final es cruzar primero la meta en la segunda vuelta y convertirse en el gran ganador de la carrera. Al terminar, el sistema muestra los tiempos de todos los pilotos y señala quiénes fueron eliminados durante la partida.

Controles y jugabilidad

KyKarts fue diseñado para ser fácil de jugar tanto en computador como en dispositivos móviles. En PC, los controles funcionan de la siguiente manera:

Teclas Re Pág y W : acelerar.

y : acelerar. Teclas Av Pág y S : frenar o dar reversa.

y : frenar o dar reversa. Teclas laterales, A y D : girar el vehículo.

y : girar el vehículo. Teclas Shift y Espacio: activar el turbo.

Uno de los elementos más llamativos del videojuego es precisamente el sistema de turbo. Cada piloto tiene habilidades y capacidades distintas, por lo que la barra de velocidad especial varía según el personaje seleccionado. Aunque el turbo se consume al utilizarse, este se recarga automáticamente durante la competencia.

Por otra parte, quienes jueguen desde celulares o tablets solo deberán seguir los botones que aparecen en pantalla, permitiendo una experiencia más intuitiva y accesible.

Política y entretenimiento en un mismo escenario

Con esta apuesta digital, KienyKe.com busca conectar con las audiencias jóvenes y ofrecer una alternativa diferente para vivir el ambiente electoral. KyKarts transforma la tensión política en una experiencia divertida, rápida y competitiva, donde la estrategia y la habilidad son claves para alcanzar la victoria.

El lanzamiento del juego llega en un momento en el que los contenidos interactivos y el entretenimiento digital ganan cada vez más protagonismo entre los usuarios. Además, demuestra cómo la política también puede encontrar espacios innovadores para acercarse al público.