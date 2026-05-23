¿Le tocó ser jurado de votación? Esto es todo lo que debe saber

A menos de una semana de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha venido realizando las capacitaciones para las personas que fueron designadas como jurados de votación. Quienes cumplan esta función tendrán una responsabilidad clave en el desarrollo de la jornada democrática, pues serán los encargados de garantizar la transparencia del proceso electoral.

Si usted fue designado como jurado de votación, aquí le contamos todo lo que debe saber para estar listo ese día.

¿Cuáles son las funciones de un jurado de votación?

De acuerdo con la Registraduría, estas son algunas de las tareas principales que deberán cumplir:

Instalar la mesa de votación antes de iniciar la jornada.

Verificar la identidad de los ciudadanos que llegan a votar.

Entregar los tarjetones electorales.

Registrar a los votantes en los formularios oficiales.

Vigilar el correcto desarrollo de la votación.

Realizar el preconteo de votos al cierre de las urnas.

Diligenciar y firmar las actas electorales.

Los jurados deberán presentarse desde las 7:00 de la mañana en el puesto asignado y permanecer allí hasta terminar el escrutinio de la mesa.

Beneficios para quienes sean jurados

Las personas que ejerzan como jurados de votación recibirán algunos beneficios establecidos por la ley, como el día compensatorio, que podrá ser acordado con el empleador dentro de los 45 días siguientes a la elección.

Quienes ejerzan como jurados de votación también recibirán un certificado electoral, documento que les permitirá acceder a varios beneficios establecidos por la ley, entre ellos un descuento del 10 % en el trámite del pasaporte, rebajas en el costo de duplicados de la cédula y beneficios en matrículas de instituciones oficiales de educación superior. Además, este certificado puede otorgar preferencia en algunos procesos de acceso a empleo público y en la asignación de becas educativas.

¿Qué pasa si no asiste?

La Registraduría recordó que ser jurado de votación es de carácter obligatorio. Las personas que no se presenten sin una justificación válida podrían enfrentar sanciones económicas. En el caso de empleados públicos, incluso podrían ser destituidos del cargo. Para trabajadores particulares, las multas pueden superar los 10 salarios mínimos diarios legales vigentes.

¿Cómo presentar una excusa?

Las personas designadas que no puedan cumplir con la función deberán presentar una excusa formal ante la Registraduría correspondiente. Algunas de las causas válidas son:

Problemas graves de salud.

Haber sido designado en un municipio distinto al de residencia.

Ser menor de 18 años o mayor de 60.

Estar en licencia de maternidad.

Tener fuerza mayor comprobada.

La excusa debe presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del nombramiento y acompañarse de los soportes respectivos, como incapacidades médicas o certificaciones laborales.

¿Cómo consultar si fue elegido jurado?

Los ciudadanos pueden verificar si fueron designados ingresando al sitio oficial de la Registraduría Nacional y consultando con su número de cédula.

Las autoridades hicieron un llamado a revisar con anticipación el lugar de votación y asistir a las capacitaciones programadas, ya que esto facilitará el desarrollo de la jornada electoral.