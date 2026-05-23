Hija de Marbelle comparte conmovedor mensaje sobre su padre

Rafaella también confesó que la vida le enseñó “a la fuerza” lecciones que su padre quería mostrarle con calma, además de reconocer que ha tenido que aprender a sostenerse emocionalmente en los momentos difíciles.

Uno de los apartes más comentados del mensaje fue cuando aseguró que, aunque su padre ya no está físicamente, siente que permanece presente en diferentes aspectos de su vida:

Te volviste una voz en mi cabeza cuando necesito dirección, una fuerza en el pecho cuando quiero rendirme

La publicación cerró con una imagen creada a manera de montaje, en la que Rafaella aparece ya adulta junto a su padre, una escena simbólica que reforzó el tono emotivo del homenaje.

¿De qué murió Royne Chávez?

Royne Chávez falleció a los 49 años en el Hospital de la Policía en Bogotá. El exoficial enfrentaba un avanzado cáncer de laringe y, según se conoció en ese momento, murió a causa de una neumonía severa derivada de las complicaciones de la enfermedad.

Las intensas sesiones de quimioterapia habían debilitado considerablemente su sistema inmunológico, facilitando la infección respiratoria que terminó agravando su estado de salud.

Durante finales de los años noventa y comienzos de los 2000, Chávez fue una figura ampliamente conocida en Colombia por desempeñarse como jefe de seguridad del expresidente Andrés Pastrana y por su relación con Marbelle, con quien tuvo a Rafaella Chávez.

“Mírame papá, lo estoy haciendo bien”

En la parte final de su reflexión, Rafaella dejó una de las frases más conmovedoras del mensaje, mostrando cómo ha aprendido a convivir con la ausencia de su padre sin dejar de extrañarlo.

“Hoy no te hablo desde la niña que te necesitaba, sino desde la mujer que aprendió a sostener esa ausencia sin romperse”, expresó.

Y concluyó con unas palabras que emocionaron a cientos de usuarios en redes sociales:

Si pudiera tenerte solo un momento más te diría esto: ‘Mírame papá, lo estoy haciendo bien’

La publicación generó múltiples mensajes de apoyo y solidaridad hacia Rafaella Chávez, quienes destacaron la sinceridad de sus palabras y la conexión emocional que logró transmitir con su homenaje.