Alexa Torrex responde a supuestos ataques de Melissa Gate

Alexa Torrex vuelve a estar en el centro de la conversación digital luego de una nueva controversia relacionada con Melissa Gate. Las creadoras de contenido, quienes en varias ocasiones demostraron cercanía en redes sociales, ahora estarían atravesando una evidente ruptura de amistad que encendió el debate entre sus seguidores.

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La polémica surgió días después de que la antioqueña realizara una transmisión en vivo en la que habló sobre algunas relaciones dentro del mundo de los influencers. Aunque no mencionó directamente a la cucuteña en un principio, muchos usuarios interpretaron sus palabras como indirectas dirigidas hacia la creadora de contenido.

Melissa Gate aseguró que nunca existió una verdadera amistad

Durante el ‘live’, Melissa Gate afirmó que comprendió que ciertas personas dentro de la industria digital solo buscan protagonismo y controversia. Además, señaló que algunas figuras públicas son “falsas e hipócritas”, declaraciones que rápidamente fueron relacionadas con Alexa Torrex por parte de los internautas.

Posteriormente, Gate fue más contundente y aseguró que nunca consideró a Alexa como una amiga real, comentario que generó una ola de reacciones en redes sociales.

La situación tomó mayor fuerza porque ambas influencers habían mostrado una relación cercana tras su paso por La Casa de los Famosos, pese a haber participado en temporadas diferentes. Sus apariciones juntas y mensajes de apoyo habían llevado a muchos seguidores a pensar que mantenían una amistad sólida fuera de cámaras.

La reacción de Alexa Torrex no pasó desapercibida

Aunque Alexa Torrex evitó mencionar directamente a Melissa Gate, sí publicó un mensaje en su cuenta de X que muchos interpretaron como una respuesta clara a las declaraciones de la influencer.

“Jamás pensé escucharla hablar así de mí”, escribió Torrex, desatando inmediatamente cientos de comentarios y discusiones entre fanáticos de ambas figuras públicas.