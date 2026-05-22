Las falsas versiones sobre su salud

La situación reavivó rumores en redes sociales sobre una supuesta recaída del periodista, versiones que ya habían circulado anteriormente. En octubre de 2025, Diego Guauque ya había desmentido publicaciones que aseguraban falsamente que el cáncer había regresado y que su estado era delicado.



También puede leer: Andrés Cepeda estalla porque lo confunden con Iván Cepeda

En ese momento, el periodista calificó dichas publicaciones como fake news y aseguró que incluso estaba evaluando tomar acciones legales debido a la constante difusión de información falsa sobre su salud. “No sé de dónde salen, pero sí varias personas me han escrito y pues es algo que se vuelve cansón”, afirmó entonces.

Desde la habitación del hospital, el periodista también aprovechó para reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud y escuchar las señales del cuerpo. “Sin salud, absolutamente nada más importa. Uno suele posponer el descanso, ignorar señales del cuerpo y creer que siempre habrá tiempo… hasta que la vida lo obliga a detenerse”, expresó.

Su batalla contra el cáncer

Diego Guauque fue diagnosticado con sarcoma en enero de 2023, luego de presentar fuertes dolores tras regresar de un viaje familiar. El periodista se sometió a cirugías de alta complejidad y varias sesiones de quimioterapia, proceso que documentó públicamente junto a su esposa Alejandra Rodríguez.

Tras superar la enfermedad y entrar en remisión, el comunicador regresó a Caracol Televisión y se convirtió en una voz activa sobre prevención, salud y acompañamiento emocional durante enfermedades graves.Su experiencia quedó plasmada en el libro El amor contra el cáncer, donde relató el impacto físico y emocional que enfrentó durante el tratamiento.