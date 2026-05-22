Greeicy lanza 'Candela', Olivia Rodrigo estrena tema y Anitta se une a Lisa

La música latina e internacional se renueva con una jornada de lanzamientos imperdibles. Greeicy lidera el panorama nacional con su íntimo álbum “Candela”, mientras que el ecosistema global se sacude con el pop confesional de Olivia Rodrigo, la vanguardia de Charli XCX y un nuevo himno mundialista a cargo de Anitta y Lisa. Un viernes de mayo que equilibra la identidad local con el impacto de las listas de éxitos mundiales.

Greeicy – “Candela” (Álbum)

La artista caleña enciende oficialmente una de las etapas más personales y valientes de su carrera con su cuarto álbum de estudio. Con una fuerza interna renovada, “Candela” reúne 12 canciones que giran en torno al fuego interior y la transformación. Musicalmente, el proyecto es una rica fusión que abraza el afrobeat, el dancehall, el vallenato, el pop y ritmos del Pacífico colombiano como el curralao. Destaca el focus track "Mal O Bien" (junto a Keityn) y colaboraciones con Cultura Profética ("Mantis"), Rawayana ("Solecito Vení") y Calema. El disco llega precedido por millones de reproducciones y el debut como Álbum de Oro en Colombia.

Anitta, Lisa & Rema – “Goals” (Canción de la Copa Mundial de la FIFA 2026)

La fiebre mundialista no se detiene. Tras el anuncio del tema de Shakira, la FIFA presenta "Goals", una colaboración de escala global que une el poder de la brasileña Anitta, el fenómeno del K-pop Lisa (integrante de BLACKPINK) y el toque del nigeriano Rema. La pista es un estallido multicultural de ritmos urbanos y afro-pop diseñado para sonar en todos los rincones del planeta durante la máxima cita del fútbol.

Olivia Rodrigo – “The Cure”

La superestrella del pop estadounidense calienta motores para el lanzamiento de su muy esperado tercer álbum de estudio. Con "The Cure", Rodrigo ofrece un corte íntimo y desgarrador producido junto a Dan Nigro, consolidando su estatus como una de las narradoras más potentes de su generación a través de una balada cargada de honestidad.

Elena Rose – “No Quiero Que Se Acabe Este Bendito Verano” (EP)

La aclamada cantante y compositora venezolana, recientemente galardonada con el BMI Impact Award, expande su aclamado universo con un nuevo EP. Inspirado profundamente en ritmos afro y sonidos tropicales, el proyecto busca romper la lógica tradicional de las temporadas bajo una narrativa de luz y honestidad emocional. Incluye el focus track "La Semana" en colaboración con Manuel Turizo y su éxito viral "TUTUTU".

Charli XCX – “SS26”

La vanguardista del pop británico da un giro intrigante y melódico tras la controversia de su anterior corte "Rock Music". Su nuevo sencillo "SS26", coproducido por A.G. Cook, explora una faceta más suave, reflexiva y sombría que ironiza sobre la cultura de las celebridades, la moda y las disculpas públicas. Llega acompañado de un videoclip de alta costura dirigido por Torso en París.

Lola Índigo & Lucho RK – “El Bachatón De La L”

La estrella española Lola Índigo une fuerzas con el artista canario Lucho RK en un sencillo que promete tomarse las pistas de baile. El tema fusiona la sensualidad clásica de la bachata con matices y arreglos propios de la escena urbana actual, envuelto en una producción visual que rinde tributo al folclore andaluz y al romance nocturno.

Georgy Parra Salvaje & Nico Hernández – “GPS #7 – Tú me lo haces”

El proyecto "GPS" evoluciona hacia un territorio mucho más íntimo y humano. En esta colaboración, la música popular se llena de sensibilidad a través de una interpretación vocal cruda y sin filtros. El alma del tema nació de una improvisación espontánea de Nico Hernández en el estudio, transformando la pista en una declaración honesta de desamor y romance.