La inesperada confesión de Francia Márquez sobre Marbelle

La historia de Francia Márquez con Marbelle ha destacado por sus contrastes. Vale tener presente que la cantante, además de su música, llama la atención por sus posturas de extrema derecha, de hecho, ha usado en repetidas ocasiones su cuenta de X para criticar fuertemente al presidente Gustavo Petro y también a la vicepresidenta.
A propósito, en una reciente entrevista en exclusiva con la directora de KienyKe, Adriana Bernal, en su programa ‘Kién es Kién’, la líder social recordó cómo de pequeña admiraba profundamente, una historia que compara con la actualidad, teniendo en cuenta todo el “maltrato” por el que le ha hecho pasar la llamada “reina de la tecnocarrilera”.
“Yo admiraba a Shakira, aunque estaba empezando su carrera, yo la admiraba mucho. Yo admiraba a Marbelle, aunque me maltrató después y para mí hubo mucho dolor porque como joven yo admiraba a Marbelle cantando, yo como quería ser cantante, yo decía ‘quiero ser como ellas’, para decir que hay personas que son referentes de lo que uno quiere y lastimosamente de cuando llegué aquí Marbelle me maltrató y me redujo y me redujo mi humanidad a un animal, me llamó ‘simio’ y todo eso, muy doloroso porque yo de niña la veía como un referente de la artista que yo quería ser”, expresó Francia Márquez.
La historia entre Francia Márquez y Marbelle
En diversos momentos las dos mujeres han protagonizado momentos tensos en redes, como la caucana expresó en dicha entrevista, hubo un momento en el que la vallecaucana la trató con calificativos racistas y hasta la relacionó con las Farc.
La vicepresidenta llevó esta situación a las autoridades y logró que la intérprete de ‘Adicta al dolor’ se retractara de las humillaciones en su cuenta oficial de X, este fue el mensaje:
“De acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas a @FranciaMarquezM por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo”.
El post también agregó: “Tampoco puedo afirmar que la vicepresidenta tenga algún tipo de vínculo con las extintas Farc”. Sin embargo, más adelante la celebridad dejó claro que no se arrepentía de lo que dijo y que seguía pensando de esa manera.