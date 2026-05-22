La inesperada confesión de Francia Márquez sobre Marbelle

La historia de Francia Márquez con Marbelle ha destacado por sus contrastes. Vale tener presente que la cantante, además de su música, llama la atención por sus posturas de extrema derecha, de hecho, ha usado en repetidas ocasiones su cuenta de X para criticar fuertemente al presidente Gustavo Petro y también a la vicepresidenta.

A propósito, en una reciente entrevista en exclusiva con la directora de KienyKe, Adriana Bernal, en su programa ‘Kién es Kién’, la líder social recordó cómo de pequeña admiraba profundamente, una historia que compara con la actualidad, teniendo en cuenta todo el “maltrato” por el que le ha hecho pasar la llamada “reina de la tecnocarrilera”.

“Yo admiraba a Shakira, aunque estaba empezando su carrera, yo la admiraba mucho. Yo admiraba a Marbelle, aunque me maltrató después y para mí hubo mucho dolor porque como joven yo admiraba a Marbelle cantando, yo como quería ser cantante, yo decía ‘quiero ser como ellas’, para decir que hay personas que son referentes de lo que uno quiere y lastimosamente de cuando llegué aquí Marbelle me maltrató y me redujo y me redujo mi humanidad a un animal, me llamó ‘simio’ y todo eso, muy doloroso porque yo de niña la veía como un referente de la artista que yo quería ser”, expresó Francia Márquez.