Dos imputados en el caso de Yulixa Toloza no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.

Durante la audiencia de imputación, realizada el 21 de mayo, la Fiscalía le atribuyó a Jesús Alberto Hernández y Kelvis Sequera los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. Según la investigación, ambos habrían intentado recuperar y ocultar el automóvil utilizado en los hechos.
Las autoridades sostienen que las tres personas involucradas en la intervención quirúrgica (la dueña del establecimiento, su pareja sentimental y la persona que la operó) trasladaron el cuerpo de la víctima desde un establecimiento ubicado en Tunjuelito hasta una zona rural de Apulo, Cundinamarca. Allí abandonaron el cuerpo. Posteriormente, retornaron a Bogotá y se desplazaron hasta Los Patios, Norte de Santander, en donde dejaron el vehículo y huyeron hacia Venezuela.
De acuerdo con el ente acusador, María Fernanda Delgado, señalada como propietaria del establecimiento, les habría ofrecido a los dos hombres 800 mil pesos para recoger el carro y venderlo. Uno de los capturados, Jesús Alberto Hernández, es tío de la mujer.
La Fiscalía asegura que los implicados actuaron sabiendo que el vehículo había sido utilizado en conductas ilícitas. Sin embargo, ambos procesados rechazaron los cargos. Como medida preventiva, el ente dictó medida de aseguramiento en cárcel para ambos sujetos mientras continúa la investigación.
¿Qué pasó con los otros tres implicados?
Las autoridades identificaron a los otros tres presuntos implicados como María Fernanda Delgado Hernández, una enfermera venezolana de 30 años y propietaria del establecimiento clandestino Beauty Láser; Edinson José Torres Sarmiento, de 40 años y pareja sentimental de Delgado; y Eduardo David Ramos, señalado de haber practicado el procedimiento estético a Yulixa Toloza. Sobre este último, las investigaciones indican que no tendría títulos médicos y que en Venezuela se desempeñaba como estilista y barbero.
Los tres fueron capturados en territorio venezolano y actualmente permanecen privados de la libertad mientras avanzan los trámites judiciales. La Fiscalía anunció que solicitará formalmente su extradición a Colombia para que respondan por delitos como desaparición forzada, omisión de socorro, encubrimiento y destrucción de pruebas.
Sin embargo, el proceso enfrenta una barrera jurídica importante, ya que la Constitución venezolana prohíbe la extradición de sus ciudadanos. Ante ello, la Fiscalía colombiana busca respaldar la solicitud en el Tratado Bolivariano de Extradición de 1911, aunque este mecanismo ha sido aplicado principalmente en casos de ciudadanos extranjeros y no de personas venezolanas.