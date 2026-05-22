La operación fue realizada por agentes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en el barrio Laureles, en Medellín, donde las autoridades allanaron una vivienda arrendada a través de plataformas de renta corta.



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La mujer, identificada como Valentina Velásquez y conocida en redes sociales como ‘Valentina Mor’, era investigada por presuntos hurtos cometidos contra turistas extranjeros tanto en Medellín como en Cartagena.

Según informó la Secretaría de Seguridad de Medellín, durante el procedimiento fueron hallados un millón de pesos en efectivo, 3.000 dólares, relojes y unas gafas que presuntamente habrían sido robadas a una de las víctimas.

El caso que desató la investigación

De acuerdo con las autoridades, uno de los casos más delicados ocurrió el pasado 1 de mayo, cuando una patrulla sorprendió a la influencer portando documentos de un ciudadano estadounidense y dinero en efectivo.

La víctima denunció posteriormente movimientos irregulares en sus cuentas bancarias y el robo de pertenencias como joyas, relojes, pasaportes y equipos electrónicos.

El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, indicó que el extranjero habría sido despojado de más de 16 millones de pesos entre dinero en efectivo, divisas y objetos personales.