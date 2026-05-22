La operación fue realizada por agentes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en el barrio Laureles, en Medellín, donde las autoridades allanaron una vivienda arrendada a través de plataformas de renta corta.
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La mujer, identificada como Valentina Velásquez y conocida en redes sociales como ‘Valentina Mor’, era investigada por presuntos hurtos cometidos contra turistas extranjeros tanto en Medellín como en Cartagena.
Según informó la Secretaría de Seguridad de Medellín, durante el procedimiento fueron hallados un millón de pesos en efectivo, 3.000 dólares, relojes y unas gafas que presuntamente habrían sido robadas a una de las víctimas.
El caso que desató la investigación
De acuerdo con las autoridades, uno de los casos más delicados ocurrió el pasado 1 de mayo, cuando una patrulla sorprendió a la influencer portando documentos de un ciudadano estadounidense y dinero en efectivo.
La víctima denunció posteriormente movimientos irregulares en sus cuentas bancarias y el robo de pertenencias como joyas, relojes, pasaportes y equipos electrónicos.
El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, indicó que el extranjero habría sido despojado de más de 16 millones de pesos entre dinero en efectivo, divisas y objetos personales.
La modalidad que investigan las autoridades
El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que las investigaciones apuntan a que la mujer utilizaba sustancias tóxicas para poner en estado de indefensión a sus víctimas antes de cometer los hurtos.
“Esta es la misma mujer que hace poco se burlaba de las autoridades en sus videos, posando incluso con dinero en efectivo”, afirmó el funcionario.
Las autoridades también señalaron que la influencer habría sido encontrada anteriormente durante un operativo relacionado con la captura de un hombre solicitado en extradición.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue que, según la investigación, Valentina Mor publicaba videos en redes sociales mostrando dólares y grandes sumas de dinero en efectivo.
Para la Alcaldía de Medellín, este caso refleja cómo algunas estructuras criminales utilizan redes sociales e identidades digitales para ocultar actividades ilícitas.
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“En Medellín puede venir el que quiera invertir, trabajar o disfrutar de la ciudad, pero no quienes pretendan disfrazarse de influencers para ocultar conductas delictivas”, señaló el secretario Manuel Villa.
La mujer quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en las próximas horas será presentada ante un juez por el delito de hurto calificado y agravado, mientras avanzan las investigaciones para establecer si existen más víctimas relacionadas con esta modalidad.