Carmen Villalobos encendió las alarmas entre sus seguidores luego de compartir un mensaje en redes sociales en el que confesó que atraviesa complicaciones de salud que incluso la obligaron a ausentarse temporalmente de sus grabaciones.

Lea también: Mónica Rodríguez se despachó contra el Gobierno por caso de Yulixa Toloza

La actriz, considerada una de las figuras más exitosas de la televisión latina, reapareció públicamente con un emotivo mensaje en el que explicó que, aunque todavía no se encuentra completamente recuperada, decidió regresar a sus compromisos profesionales.

Carmen Villalobos retomó grabaciones tras varios días ausente

A través de sus redes sociales, Carmen Villalobos publicó un corto video mientras volvía a las grabaciones de sus proyectos televisivos. Junto a las imágenes, ella dejó ver que los últimos días no han sido fáciles debido a su estado de salud.

“Hoy retomo grabaciones después de varios días ausente por salud. No estoy al 100, pero sí trataré de dar mi 100, solo porfis ténganme paciencia. A meterle la mejor vibra. Feliz jueves, mi gente bonita”, expresó la también presentadora.