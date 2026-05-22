Carmen Villalobos encendió las alarmas entre sus seguidores luego de compartir un mensaje en redes sociales en el que confesó que atraviesa complicaciones de salud que incluso la obligaron a ausentarse temporalmente de sus grabaciones.
La actriz, considerada una de las figuras más exitosas de la televisión latina, reapareció públicamente con un emotivo mensaje en el que explicó que, aunque todavía no se encuentra completamente recuperada, decidió regresar a sus compromisos profesionales.
Carmen Villalobos retomó grabaciones tras varios días ausente
A través de sus redes sociales, Carmen Villalobos publicó un corto video mientras volvía a las grabaciones de sus proyectos televisivos. Junto a las imágenes, ella dejó ver que los últimos días no han sido fáciles debido a su estado de salud.
“Hoy retomo grabaciones después de varios días ausente por salud. No estoy al 100, pero sí trataré de dar mi 100, solo porfis ténganme paciencia. A meterle la mejor vibra. Feliz jueves, mi gente bonita”, expresó la también presentadora.
Sus palabras rápidamente generaron cientos de reacciones por parte de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.
De actriz icónica a estrella de la televisión internacional
Carmen Villalobos se consolidó como una de las actrices colombianas más importantes del entretenimiento hispano gracias a producciones que marcaron a toda una generación. Uno de sus personajes más recordados fue el de “Catalina” en Sin senos sí hay paraíso, serie que se convirtió en un fenómeno internacional.
Con el paso de los años, la barranquillera logró reinventarse profesionalmente y ampliar su presencia en la televisión internacional. Actualmente, también triunfa como conductora de formatos de telerrealidad, destacándose especialmente en Top Chef VIP, donde ha sido ampliamente elogiada por su carisma y espontaneidad frente a las cámaras.
- También le puede interesar: El problema de Daniela Ospina con la educación de su hija Salomé
Además de su éxito en televisión, Villalobos ha construido una sólida comunidad en redes sociales, donde comparte constantemente detalles de su vida personal y profesional.
Precisamente, esa cercanía con sus fanáticos hizo que muchos se preocuparan tras conocer que su estado de salud la llevó a pausar momentáneamente sus actividades laborales. Aunque la intérprete no entregó detalles específicos sobre la afección que enfrenta, dejó claro que continúa enfocada en cumplir con sus compromisos mientras avanza en su recuperación.