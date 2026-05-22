Demasiada adrenalina

Si no fuera por la contienda entre los dos candidatos de la oposición, que terminará este 31 de mayo cuando se sepa cuál de los dos enfrentará al heredero de Petro y de las Farc en segunda vuelta, estas elecciones habrían sido bastante aburridas.

Al tono insípido de las consultas, definido el triunfo de Paloma Valencia, se le inyectó adrenalina convirtiéndolo en el espectáculo que venimos presenciando desde hace un tiempo. La decisión de colocar a Oviedo como fórmula vicepresidencial fue una jugada sorpresiva que atrajo a indecisos de centro y espantó a quienes, durante años, vieron al Centro democrático como un partido de derecha y hasta de ultra derecha como fue calificado durante años por sus enemigos.

La cosa no cuajó y la campaña de Paloma ha intentado una y otra cosa con pobres resultados lo que le ha significado irse desinflando luego del impulso inicial. Lo cierto, y como lo pronosticaron algunos, su llegada fue tardía y, para colmo de males, comprometida con sus compañeros de consulta. ¿Cómo remediar tantos errores? Imposible al no tomar consciencia de ellos, tal vez por un exceso de adrenalina. Ya el campo de la derecha estaba tomado por Abelardo de la Espriella y su muy oportuna y aplaudida decisión de elegir a José Manuel Restrepo como fórmula dio una fortaleza a su campaña que perjudicó notoriamente a la de Paloma.

Mientras tanto, Cepeda podía reservarse con la confianza de que ese par se aniquilarían sin tener que intervenir. Pero cuando la campaña del tigre se mostró como un movimiento popular, ahí ya estaba pisando el terreno de Cepeda y había que aniquilarlo. Comenzaron con una serie de señalamientos sobre su pasado como litigante desde sus medios afines y el tigre rugió, cosa que no se esperaban cuando lo habitual era que los contendores de derecha eran cautos y poco dados a la controversia con periodistas.

Lo mencionado, y mucho más, ha dado a este proceso electoral un carácter de espectáculo como nunca en el pasado. Terreno resbaloso para quienes no tienen buenos zapatos, lo que ha hecho que Paloma vaya de embarrada en embarrada. Aunque Abelardo ha metido las patas una que otra vez, ha salido ileso por su carácter caribe que lo hace frentero. Indulgentemente sus partidarios las pasan de largo, sin pararle muchas bolas a sus salidas de tono, porque ven en él la posibilidad de que el país salga adelante dándole inmediata solución a tantos problemas del pasado que se han multiplicado con un gobierno descaradamente corrupto y derrochón.

Queda poco más de una semana para que el pueblo decida quienes irán a segunda vuelta, si no es que se da el venturoso milagro de que el candidato de la oposición obtenga el cincuenta por ciento más uno. Entraremos a una etapa muy interesante y jugosa que durará apenas unos días. Ahí veremos a un tigre con toda su fuerza -sin tener que desgastarse en controversias con una rival que quedará en el pasado- enfrentando al representante de un Crimen transnacional organizado que pasa por un pésimo momento. Trump está ejecutando una estrategia muy elaborada que incluye a Venezuela, Irán, Cuba y Colombia en una lucha que no quedará a medias. El escudo de las Americas mostrará en los próximos meses su efectividad y Colombia, como la productora del ochenta por ciento de la cocaína mundial, tendrá que estar a la cabeza de ese escudo, siendo objetivo y aliado al tiempo.

Es prioritario para los Estados Unidos que gane Abelardo de la Espriella. Vigilar las elecciones evitando el fraude y, en caso de darse, denunciándolo como lo hizo María Corina, es uno de sus deberes. Para ello cuenta en Colombia con Los defensores de la Patria que estarán atentos a cuidar cada voto.

Qué siga el show al que le queda muy poco tiempo. Lo que se viene es muy serio. A quienes nos empeñamos en alcanzar nuestro sueño de una Colombia libre de narcotráfico, de criminalidad, de corrupción, de derroche estatal y de todas las formas de cáncer derivadas de la politiquería, requisito indispensable para que podamos alcanzar los objetivos supremos de terminar con la pobreza y llevar al país por la vía del progreso en el que sus riquezas naturales junto a la capacidad de trabajo de sus gentes garanticen unas excelentes condiciones de vida para todos, nos corresponde valientemente enfrentar a un enemigo extremadamente peligroso. Contamos con la ayuda de Dios.