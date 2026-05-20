Daniela Ospina volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de compartir una reflexión sobre el impacto que tienen las tendencias de belleza y cuidado facial en niñas y adolescentes. Durante una entrevista con el programa de entretenimiento La Red, ella habló abiertamente sobre la experiencia que ha vivido con su hija, Salomé Rodríguez, frente al auge del llamado skincare infantil.

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Antes de consolidarse como empresaria y figura pública, la antioqueña tuvo una destacada trayectoria como jugadora profesional de voleibol. Su disciplina deportiva y exposición mediática la llevaron posteriormente al mundo del modelaje y los negocios. Además, su relación con el futbolista James Rodríguez aumentó aún más su reconocimiento público. Fruto de esa relación nació Salomé, quien actualmente tiene 12 años y ha demostrado interés por el deporte y las actividades artísticas.

Daniela Ospina confesó que tuvo que poner límites

En medio de la entrevista, Daniela Ospina explicó que ha notado cómo las redes sociales, especialmente plataformas como TikTok e Instagram, han impulsado entre las menores de edad el consumo de productos cosméticos y rutinas de cuidado facial que muchas veces no son necesarias para su edad.