Daniela Ospina volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de compartir una reflexión sobre el impacto que tienen las tendencias de belleza y cuidado facial en niñas y adolescentes. Durante una entrevista con el programa de entretenimiento La Red, ella habló abiertamente sobre la experiencia que ha vivido con su hija, Salomé Rodríguez, frente al auge del llamado skincare infantil.
Antes de consolidarse como empresaria y figura pública, la antioqueña tuvo una destacada trayectoria como jugadora profesional de voleibol. Su disciplina deportiva y exposición mediática la llevaron posteriormente al mundo del modelaje y los negocios. Además, su relación con el futbolista James Rodríguez aumentó aún más su reconocimiento público. Fruto de esa relación nació Salomé, quien actualmente tiene 12 años y ha demostrado interés por el deporte y las actividades artísticas.
Daniela Ospina confesó que tuvo que poner límites
En medio de la entrevista, Daniela Ospina explicó que ha notado cómo las redes sociales, especialmente plataformas como TikTok e Instagram, han impulsado entre las menores de edad el consumo de productos cosméticos y rutinas de cuidado facial que muchas veces no son necesarias para su edad.
Según contó la emprendedora, comenzó a observar un interés cada vez mayor por parte de Salomé hacia productos dermatológicos y cosméticos altamente promocionados por influenciadores digitales. La situación llegó a un punto en el que consideró necesario intervenir para evitar excesos y crear conciencia sobre el verdadero valor de este tipo de artículos.
“Tuve que sentarme a hablar con ella”, dio a entender Ospina durante la conversación, dejando claro que buscó explicarle a su hija que muchos de esos productos no son apropiados para una piel infantil y que, además, suelen tener precios elevados.
La paisa también aprovechó para enseñarle a la menor la importancia del esfuerzo económico detrás de cada compra. De acuerdo con sus declaraciones, quiso transmitirle el valor del trabajo y hacerle entender que existen productos de lujo que ni siquiera ella utiliza en su rutina diaria.
El debate sobre el skincare infantil sigue creciendo
Las declaraciones de Daniela Ospina se suman a un debate que ha tomado fuerza en los últimos meses sobre la exposición de niñas y adolescentes a estándares de belleza difundidos en redes sociales. Expertos en dermatología y salud mental han advertido sobre los riesgos de utilizar productos inadecuados a temprana edad, así como el impacto psicológico que puede generar la presión estética en menores.
El fenómeno del skincare infantil se ha convertido en una tendencia global impulsada principalmente por contenidos virales, rutinas de belleza y recomendaciones de influenciadores que presentan complejos tratamientos faciales como parte de la vida cotidiana de niñas muy jóvenes.