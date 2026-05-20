Inicio
Colombia

Estos son los resultados del sorteo Súper Astro Sol del 20 de mayo

Mié, 20/05/2026 - 15:53
La lotería Súper Astro Sol realizó el sorteo del 20 de mayo. Conozca los resultados.
Súper Astro Sol: conozca los resultados del sorteo del 20 de mayo.
Créditos:
Fotomontaje

Súper Astro Sol compartió los dígitos ganadores de su más reciente sorteo. Este popular juego le da la probabilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Cada sorteo se celebra de lunes a sábado a las 4:00 p.m.

¿Cómo reclamar el premio?

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio. Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado.

Premiación

El premio mayor para quien atine las cuatro cifras y el signo se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para tres cifras más el signo, se multiplica mil veces el monto, y para dos cifras más el signo, el premio es de 100 veces lo apostado.

Resultados

Este miércoles 20 de mayo se realizó el sorteo 5436 de la lotería Súper Astro Sol. A continuación los resultados. 

Número ganador: 2032

Signo ganador: Sagitario

Lotería
Astro Sol
Sorteo
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Estos son los resultados del sorteo Súper Astro Sol del 20 de mayo
Súper Astro Sol: conozca los resultados del sorteo del 20 de mayo.
La lotería Súper Astro Sol realizó el sorteo del 20 de mayo. Conozca los resultados.
Entretenimiento
El fuerte rifirrafe entre Marilyn Patiño y Johanna Fadul por Mariana Zapata
Marilyn Patiño, Johanna Fadul, Mariana Zapata
Marilyn Patiño y Johanna Fadul terminaron protagonizando una discusión en redes por un rumor relacionado a Mariana Zapata.
Política
Congreso a contrarreloj: proyectos en riesgo de hundirse antes del 20 de junio
Senado de la República
A un mes de que finalice el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, el panorama legislativo es de máxima tensión. Proyectos como la Jurisdicción Agraria, la reforma a la salud o el Ministerio de la Igualdad, corren el riesgo de hundirse.
Mundo
La historia del caso por el que EE.UU. acusa a Raúl Castro
La historia del caso por el que EE.UU. acusa a Raúl Castro
La historia del caso por el que Raúl Castro fue imputado en EE. UU.: el derribo de dos avionetas civiles en 1996.