¿Quién es alias 'Bendito Menor', el jefe paramilitar en la mira de De la Espriella?

Alias Bendito Menor, identificado como Naín Andrés Pérez Toncel, volvió al centro de la agenda pública luego de que el presidente electo Abelardo de la Espriella lo declarara como objetivo de alto valor de su próximo gobierno.
A través de la red social X, el presidente electo se dirigió al ministro de Defensa designado, el general Jorge Mora López y pidió preparar las acciones para capturarlo o darlo de baja en caso de que se resista: "Les he dado a los bandidos la oportunidad de sometimiento, si no lo hacen, debe caerles todo el peso de la ley".
Pérez Toncel es señalado como uno de los cabecillas de Los Pachenca, también conocidos como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Esta estructura criminal tiene influencia en zonas de Magdalena, La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta.
El pronunciamiento de De la Espriella se dio a raíz de un video viral donde se observa a Pérez Toncel en una caravana de motocicletas en Riohacha, La Guajira, junto a su pareja, conocida como alias La Bebecita, y varios integrantes de la organización.
Su exposición en redes sociales
Alias Bendito Menor también ha llamado la atención por su exposición en redes sociales, donde ha aparecido en videos con armas, motocicletas y mensajes de poder territorial.
Las autoridades han relacionado a alias Bendito Menor con hechos violentos en La Guajira, entre ellos una masacre en Maicao en la que murieron cinco personas y dos más resultaron heridas. Aunque las ACSN negaron su participación en ese caso, el Ministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo lo señalaron como presunto responsable, según reportó El País.
Con el pronunciamiento de De la Espriella, alias Bendito Menor se suma a la lista de jefes armados ilegales contra los que el próximo gobierno promete una ofensiva. Sin embargo, su presencia pública en La Guajira y su influencia en redes sociales evidencian el desafío que enfrentan las autoridades para lograr su captura.