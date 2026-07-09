¿Quién es alias 'Bendito Menor', el jefe paramilitar en la mira de De la Espriella?

Alias Bendito Menor, identificado como Naín Andrés Pérez Toncel, volvió al centro de la agenda pública luego de que el presidente electo Abelardo de la Espriella lo declarara como objetivo de alto valor de su próximo gobierno.

A través de la red social X, el presidente electo se dirigió al ministro de Defensa designado, el general Jorge Mora López y pidió preparar las acciones para capturarlo o darlo de baja en caso de que se resista: "Les he dado a los bandidos la oportunidad de sometimiento, si no lo hacen, debe caerles todo el peso de la ley".

Pérez Toncel es señalado como uno de los cabecillas de Los Pachenca, también conocidos como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Esta estructura criminal tiene influencia en zonas de Magdalena, La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta.

El pronunciamiento de De la Espriella se dio a raíz de un video viral donde se observa a Pérez Toncel en una caravana de motocicletas en Riohacha, La Guajira, junto a su pareja, conocida como alias La Bebecita, y varios integrantes de la organización.