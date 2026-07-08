La Contraloría General de la República instaló una mesa técnica de acompañamiento sectorial con el Gobierno entrante, en la que se entregará información sobre el estado actual en materia fiscal de diferentes sectores del Estado.

El encuentro fue liderado por el contralor general encargado, Carlos Enrique Silgado, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quienes coordinaron la dinámica de trabajo que tendrán los equipos técnicos durante los próximos días.

De acuerdo con la Contraloría, la información que será entregada al nuevo Gobierno corresponde a insumos técnicos construidos por el órgano de control. La entidad aclaró que estos documentos no constituyen una valoración política, una calificación sobre una administración determinada, hallazgos fiscales, prejuzgamientos ni actuaciones de coadministración.

Diagnósticos fiscales por sectores

Los diagnósticos sectoriales serán presentados durante este mes y fueron elaborados a partir de información suministrada por sujetos vigilados, auditorías realizadas por la Contraloría, estudios sectoriales, actuaciones de seguimiento y otros instrumentos propios del control fiscal.

La entidad también precisó que estos documentos no reemplazan la información oficial que reposa en las entidades públicas ni sustituyen sus competencias. La información detallada y especializada de cada sector seguirá siendo responsabilidad de las entidades que lo integran.

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Durante la reunión se acordó que los equipos técnicos designados por el Gobierno entrante y las delegadas de la Contraloría se reunirán en los próximos días para avanzar en la entrega de información detallada.

Restrepo habla de un hecho histórico

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, destacó la instalación de la mesa técnica y aseguró que se trata de un hecho relevante para el proceso de empalme.

“Este es un hecho histórico para el país, para demostrar que el Estado está primero que los intereses de unos u otros y que el Estado es el propósito que nos une”, manifestó Restrepo.

Por su parte, el contralor encargado insistió en que el conocimiento técnico entregado no pertenece a una administración, a un gobierno ni exclusivamente a la Contraloría, sino al Estado colombiano.

“Los gobiernos son transitorios, las instituciones permanecen. Y precisamente porque permanecen, tienen la responsabilidad de preservar la memoria técnica del Estado y poner ese conocimiento al servicio del interés general”, afirmó Silgado.

Con esta mesa técnica, la Contraloría busca aportar información sectorial al empalme del Gobierno entrante y fortalecer la articulación institucional en medio del proceso de transición.