Quiénes son los artistas que se presentarán en la final del Mundial 2026

La FIFA confirmó oficialmente los artistas que protagonizarán el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, un evento que hará historia al incluir, por primera vez, un show musical durante el descanso del partido decisivo.
El encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo se disputará el 19 de julio de 2026 en el New York New Jersey Stadium, escenario que reunirá a miles de aficionados y millones de espectadores alrededor del planeta.
Justin Bieber, Shakira y Madonna lideran el espectáculo
Entre las grandes figuras confirmadas destacan Justin Bieber, Madonna, Shakira y la banda surcoreana BTS, quienes encabezarán un espectáculo que promete convertirse en uno de los momentos más memorables de la historia de los mundiales.
El cartel también incluye al cantante nigeriano Burna Boy, al reconocido director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, actual director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York, y al coro PS22, famoso por sus interpretaciones junto a destacados artistas internacionales.
La organización del espectáculo está a cargo de Global Citizen, en alianza con la FIFA, y contará con la participación especial de Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien fue el encargado de presentar oficialmente el elenco de artistas.
Un espectáculo con un mensaje de unidad
Más allá de la música, el show tendrá un enfoque social y buscará promover la unión y el acceso a la educación en diferentes regiones del mundo.
Chris Martin adelantó que la presentación estará inspirada en el poder de la solidaridad y la esperanza, mientras que los artistas respaldarán iniciativas del Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA, un programa que busca ampliar las oportunidades educativas y deportivas para niños y jóvenes.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó la importancia de combinar el entretenimiento con causas sociales.
"Nos enorgullece que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y BTS para apoyar nuestra misión de ampliar el acceso a una educación de calidad y a oportunidades futbolísticas para niños de todo el mundo", señaló el dirigente.
Con este innovador espectáculo, la FIFA busca llevar la experiencia de una final mundialista a otro nivel, siguiendo el modelo de los grandes eventos deportivos internacionales y ofreciendo un show que combinará música, deporte y un mensaje de impacto global.
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