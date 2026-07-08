Quiénes son los artistas que se presentarán en la final del Mundial 2026

La FIFA confirmó oficialmente los artistas que protagonizarán el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, un evento que hará historia al incluir, por primera vez, un show musical durante el descanso del partido decisivo.

El encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo se disputará el 19 de julio de 2026 en el New York New Jersey Stadium, escenario que reunirá a miles de aficionados y millones de espectadores alrededor del planeta.

Justin Bieber, Shakira y Madonna lideran el espectáculo

Entre las grandes figuras confirmadas destacan Justin Bieber, Madonna, Shakira y la banda surcoreana BTS, quienes encabezarán un espectáculo que promete convertirse en uno de los momentos más memorables de la historia de los mundiales.

El cartel también incluye al cantante nigeriano Burna Boy, al reconocido director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, actual director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York, y al coro PS22, famoso por sus interpretaciones junto a destacados artistas internacionales.

La organización del espectáculo está a cargo de Global Citizen, en alianza con la FIFA, y contará con la participación especial de Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien fue el encargado de presentar oficialmente el elenco de artistas.