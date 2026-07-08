El actor Carlos Manuel Vesga alcanzó uno de los reconocimientos más importantes de su carrera al recibir su primera nominación a los Premios Emmy por su participación en la serie Pluribus.

La nominación convierte a Vesga en el único colombiano nominado en la edición 2026, un hecho que pone el foco nacional sobre una de las ceremonias más importantes de la televisión internacional.

Su presencia en la lista de nominados marca un nuevo paso para el talento colombiano en producciones globales. Vesga, reconocido por su trayectoria en televisión, cine y teatro, llega por primera vez a la competencia de los Emmy con una serie que también figura entre las más destacadas del año.

Pluribus, producción de Apple TV, obtuvo 18 nominaciones y competirá en la categoría de mejor serie drama, junto a títulos como The Pitt, The Diplomat, Slow Horses, The Gilded Age, A Knight of the Seven Kingdoms, Paradise y Your Friends & Neighbors.

La edición 2026 de los Emmy estará liderada por producciones como The Pitt, que encabeza la lista con 25 nominaciones, y Hacks, con 24. También se destacan Widow’s Bay, con 19, Pluribus, con 18, y Beef, con 16.

Por plataformas, HBO Max aparece al frente con 122 nominaciones, seguida por Apple TV, con 111, y Netflix, con 87.

La ceremonia de entrega se realizará el lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, con la conducción de Mariska Hargitay.

Aunque la competencia reúne a grandes nombres de la televisión internacional, para Colombia la atención estará puesta en Carlos Manuel Vesga, quien llega por primera vez a los Emmy como el único colombiano nominado este año.