La Selección Colombia se despidió del Mundial 2026 tras caer en la definición por penales frente a Suiza en los octavos de final, en un partido cargado de emoción que dejó un profundo sentimiento de tristeza entre jugadores, cuerpo técnico e hinchas.

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Las imágenes de los futbolistas entre lágrimas en el estadio de Vancouver conmovieron a millones de colombianos, quienes no tardaron en expresar su orgullo y apoyo a través de las redes sociales.

¿Cuál fue el mensaje que Shakira le envió a la Selección Colombia?

Entre las voces que se pronunciaron estuvo la cantante barranquillera Shakira, quien dedicó un emotivo mensaje a la Tricolor desde su cuenta oficial de Instagram. La artista destacó la entrega y el compromiso del equipo dirigido por Néstor Lorenzo a lo largo del torneo, resaltando el esfuerzo realizado en cada compromiso mundialista.