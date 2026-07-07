La Selección Colombia se despidió del Mundial 2026 tras caer en la definición por penales frente a Suiza en los octavos de final, en un partido cargado de emoción que dejó un profundo sentimiento de tristeza entre jugadores, cuerpo técnico e hinchas.
Las imágenes de los futbolistas entre lágrimas en el estadio de Vancouver conmovieron a millones de colombianos, quienes no tardaron en expresar su orgullo y apoyo a través de las redes sociales.
¿Cuál fue el mensaje que Shakira le envió a la Selección Colombia?
Entre las voces que se pronunciaron estuvo la cantante barranquillera Shakira, quien dedicó un emotivo mensaje a la Tricolor desde su cuenta oficial de Instagram. La artista destacó la entrega y el compromiso del equipo dirigido por Néstor Lorenzo a lo largo del torneo, resaltando el esfuerzo realizado en cada compromiso mundialista.
“Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos. Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque, si no, habríamos pasado a cuartos”, escribió la intérprete, reflejando el sentir de millones de aficionados que soñaban con ver a Colombia entre las ocho mejores selecciones del campeonato.
Shakira también hizo referencia a una de las imágenes más conmovedoras que dejó la eliminación: las lágrimas de Luis Díaz, el delantero nacido en Barrancas, La Guajira, quien no pudo contener la emoción mientras recibía el reconocimiento de los miles de aficionados colombianos presentes en las tribunas tras el pitazo final.