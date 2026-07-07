Junto al video, la periodista escribió: “POV: pidiéndole al amor de mi vida que se case conmigo”, una frase con la que explicó la intención detrás de este gesto. Según contó, su pareja ya le había pedido matrimonio anteriormente, por lo que esta propuesta hizo parte de una dinámica especial entre ambos.

La publicación rápidamente recibió cientos de mensajes de sus seguidores, quienes celebraron el momento y enviaron felicitaciones a la pareja por esta nueva etapa que están por comenzar.

Seguidores reaccionaron al gesto de la presentadora

El anuncio también abrió un debate entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunos cuestionaron que fuera ella quien tomara la iniciativa, especialmente porque la pareja espera un hijo, otros destacaron el detalle como una muestra de amor y complicidad dentro de la relación.

Para varios seguidores, el hecho de que la periodista decidiera sorprender a su pareja fue un gesto significativo que refleja una relación basada en la confianza y la reciprocidad. Otros, en cambio, consideraron que tradicionalmente este tipo de propuestas suelen esperarse del hombre hacia la mujer.

Más allá de las opiniones divididas, el momento se convirtió en una muestra de la faceta personal de Isabella Atehortúa, quien además de su trabajo en televisión comparte con sus seguidores algunos acontecimientos importantes de su vida.