La periodista y presentadora de RCN Televisión, Isabella Atehortúa, sorprendió a sus seguidores al revelar un momento especial de su vida personal: la propuesta de matrimonio que preparó para su pareja.
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A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora publicó un video en el que mostró todo el proceso detrás de la sorpresa, desde los preparativos hasta el instante en el que decidió hacerle la pregunta a su novio. La escena generó una gran cantidad de comentarios entre los internautas, quienes reaccionaron de diferentes maneras ante la decisión de la pareja.
La propuesta que dividió opiniones en redes sociales
En la grabación, compartida el 5 de julio de 2026, Atehortúa dejó ver la dedicación que puso en la organización del momento, mostrando detalles de la preparación y la emoción antes de realizar la propuesta.
Junto al video, la periodista escribió: “POV: pidiéndole al amor de mi vida que se case conmigo”, una frase con la que explicó la intención detrás de este gesto. Según contó, su pareja ya le había pedido matrimonio anteriormente, por lo que esta propuesta hizo parte de una dinámica especial entre ambos.
La publicación rápidamente recibió cientos de mensajes de sus seguidores, quienes celebraron el momento y enviaron felicitaciones a la pareja por esta nueva etapa que están por comenzar.
Seguidores reaccionaron al gesto de la presentadora
El anuncio también abrió un debate entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunos cuestionaron que fuera ella quien tomara la iniciativa, especialmente porque la pareja espera un hijo, otros destacaron el detalle como una muestra de amor y complicidad dentro de la relación.
Para varios seguidores, el hecho de que la periodista decidiera sorprender a su pareja fue un gesto significativo que refleja una relación basada en la confianza y la reciprocidad. Otros, en cambio, consideraron que tradicionalmente este tipo de propuestas suelen esperarse del hombre hacia la mujer.
Más allá de las opiniones divididas, el momento se convirtió en una muestra de la faceta personal de Isabella Atehortúa, quien además de su trabajo en televisión comparte con sus seguidores algunos acontecimientos importantes de su vida.