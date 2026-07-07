Cundinamarca mantuvo, por octavo año consecutivo, la doble calificación AAA, la máxima otorgada por la firma BRC Ratings – S&P Global, en dos frentes clave: capacidad de pago y deuda de largo plazo.

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Así lo informó el gobernador Jorge Rey, quien destacó que la ratificación respalda la solidez financiera del departamento y su capacidad para cumplir con sus obligaciones.

Mejores condiciones financieras para Cundinamarca

De acuerdo con el mandatario, esta calificación le permite al departamento acceder a mejores condiciones para la contratación de deuda futura, con menores tasas de interés y mayores oportunidades para renegociar obligaciones existentes.

“Esto se traduce en más recursos disponibles para seguir invirtiendo en los grandes proyectos que transforman la vida de los cundinamarqueses”, señaló Rey.

El gobernador aseguró que esos recursos podrán destinarse a proyectos de infraestructura, competitividad y desarrollo social, en línea con las metas del Plan de Desarrollo “Gobernando más que un plan”.

Gestión financiera y recaudo tributario

La decisión de la calificadora se sustentó en los resultados financieros del departamento durante 2025. En su informe, BRC Ratings – S&P Global destacó el crecimiento de los ingresos tributarios, el cumplimiento de indicadores de sostenibilidad fiscal, el control del gasto y la ejecución de inversiones.

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El reporte también resaltó la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar el recaudo y la gestión financiera. Según la información entregada, Cundinamarca alcanzó un recaudo tributario de $2,51 billones en 2025, con un crecimiento del 16,2 % frente al año anterior.

Perspectiva estable

La calificadora también valoró que Cundinamarca registró una pobreza multidimensional del 4,1 %, la más baja del país, así como la gestión del endeudamiento para financiar inversiones estratégicas.

La perspectiva de la calificación se mantiene estable, lo que refleja la expectativa de que el departamento conservará su capacidad para generar ingresos, atender sus compromisos financieros y sostener la ejecución de sus proyectos.