Murió J.J. Pinilla, periodista que dejó una huella imborrable en el periodismo

El periodismo colombiano está de luto por el fallecimiento del periodista Jhon Jairo 'JJ' Pinilla, quien murió en Bogotá a los 63 años.

Considerado uno de los periodistas más respetados en el cubrimiento de información económica y jurídica, deja un legado de más de tres décadas de ejercicio profesional marcado por la rigurosidad, la ética y la formación de nuevas generaciones de comunicadores.

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¿Quién era Jhon Jairo 'JJ' Pinilla?

Nacido en Manizales y egresado de la Institución Universitaria Uninpahu, Pinilla dedicó 36 años al periodismo. Desde sus primeros pasos mostró un especial interés por los temas económicos y legales, áreas en las que se convirtió en un referente gracias a su capacidad de análisis y a su profundo conocimiento.

A lo largo de su trayectoria trabajó en importantes medios de comunicación como EL TIEMPO, el Noticiero 24 Horas, el Noticiero Nacional, RCN Radio y, durante los últimos 16 años de su carrera, Noticias Caracol, donde permaneció hasta su jubilación en 2024.

Más allá de su experiencia frente a las cámaras y los micrófonos, quienes compartieron con él destacan su vocación como maestro.