El presidente electo, Abelardo De La Espriella, ordenó poner en marcha el programa Caza Talentos, una estrategia con la que buscará identificar, convocar y evaluar a colombianos que no han tenido la oportunidad de servir al país desde el Gobierno.

Según el comunicado de su oficina de prensa, el objetivo es conformar un equipo con personas capaces, honestas y comprometidas con Colombia, sin importar su origen político ni su cercanía personal con el presidente electo.

Nombramientos por mérito

De La Espriella aseguró que los nombramientos de su administración estarán basados exclusivamente en el mérito, la trayectoria, la integridad y los resultados.

“Hombres y mujeres de probada trayectoria, honestidad y resultados, sin importar su origen político ni su cercanía personal conmigo. Los nombramientos en el Gobierno del Tigre no tienen compromiso político. Son libres, transparentes, sin politiquería y, sobre todo, sin corrupción”, afirmó el presidente electo.

José Manuel Restrepo ejecutará la estrategia

El comunicado también señala que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo Abondano, ya se encuentra ejecutando esta instrucción.

De La Espriella afirmó que “los nunca llegaron a la campaña y así mismo deberán llegar al Gobierno”, al referirse a colombianos que, según dijo, han sido ignorados durante años por las prácticas tradicionales de la política.

Con esta estrategia, el presidente electo busca abrir espacio en el nuevo Gobierno a perfiles técnicos, con vocación de servicio y capacidad para asumir responsabilidades públicas.

La iniciativa hace parte del proceso de conformación del equipo que acompañará a De La Espriella en el inicio de su administración y refuerza el mensaje de que los nombramientos estarán alejados de cuotas políticas o compromisos tradicionales.