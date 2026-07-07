El Gobierno Petro respondió con dureza al presidente electo, Abelardo De La Espriella, tras su anuncio de suspender el empalme presidencial con la administración saliente. Desde la Casa de Nariño, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, rechazó los señalamientos del equipo entrante y pidió suspender las mesas de transición.

La declaración elevó el tono de la crisis institucional alrededor del proceso de empalme. Ávila aseguró que el Gobierno saliente no acepta la denominación de “empalme anticorrupción”, usada por el equipo de De La Espriella, y defendió que la transición debe realizarse como un ejercicio formal del Estado.

“No aceptamos empalmes con apellidos, ni anticorrupción ni ante nada. Es un empalme institucional y punto”, afirmó el ministro durante su intervención.

Gobierno Petro pide acompañamiento de la Procuraduría

Antes de responder al equipo entrante, Ávila leyó una comunicación enviada al procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, en la que el Gobierno solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación al proceso de empalme.

Según la carta, la solicitud busca que el Ministerio Público, en ejercicio de su función preventiva, acompañe las sesiones que se desarrollen en ministerios, departamentos administrativos y entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

El Gobierno saliente sostuvo que el empalme presidencial debe ser un ejercicio de Estado para garantizar la continuidad de la administración pública, la transparencia en la entrega de información y el respeto institucional durante el cambio de gobierno.

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Dura respuesta al equipo de De La Espriella

Ávila también cuestionó declaraciones recientes de integrantes del Comité de Empalme del gobierno entrante. Según dijo, esas intervenciones afectaron el respeto, la dignidad y la decencia que debe tener un proceso institucional.

El ministro aseguró que el Gobierno no aceptará más “agravios”, “irrespetos”, “calumnias” ni “ofensas”. Además, insistió en que la administración saliente no tiene nada que ocultar y que la información de empalme será entregada conforme a la ley y a los informes de gestión correspondientes.

En su declaración, Ávila dirigió parte de sus cuestionamientos a Carlos Alonso Lucio, integrante del equipo entrante, al considerar que sus declaraciones públicas habrían contribuido a romper el proceso de empalme.

Mesas de empalme quedan suspendidas

Tras la declaración, Ávila solicitó a todos los ministros y directores de departamentos administrativos suspender las mesas de empalme.

Además, invitó al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a evaluar lo ocurrido y reunirse posteriormente para definir el futuro del proceso de transición presidencial.

Con esta decisión, el empalme entre el Gobierno Petro y el equipo de Abelardo De La Espriella entra en su momento más crítico. Lo que comenzó como un procedimiento técnico de entrega de información terminó convertido en un choque político abierto entre el Gobierno saliente y el gobierno electo.