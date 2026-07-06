“No ganó”: Petro insiste en fraude electoral a favor de De la Espriella

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, endureció este lunes su rechazo al resultado de la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio. En su pronunciamiento, insistió en que Abelardo de la Espriella “no ganó” y aseguró que no reconoce la legitimidad del Gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto.

Petro insiste en sus denuncias de fraude

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, Petro reiteró sus denuncias sobre un supuesto fraude electoral mediante la manipulación de algoritmos durante el escrutinio. Según afirmó, la votación habría sido alterada para favorecer a De la Espriella, quien ganó las elecciones con 12,9 millones de votos.

El mandatario saliente también sostuvo que “no reconoce la legitimidad del Gobierno entrante” y afirmó que “Abelardo no ganó las elecciones”. Para Petro, “el presidente de Colombia, de acuerdo con la decisión de los colombianos, es el filósofo Iván Cepeda”, quien obtuvo 12,7 millones de votos.

Aunque tras la jornada electoral Petro aseguró que respetaría los resultados del escrutinio, desde entonces sus denuncias de fraude han escalado. Esto ocurre pese a que las misiones de observación electoral felicitaron a la Registraduría Nacional y al Consejo Nacional Electoral por la organización de los comicios.