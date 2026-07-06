¿Quién es el nuevo ministro de Defensa de Abelardo De La Espriella?

El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció al mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora López como próximo ministro de Defensa Nacional. Su designación pone al frente de la cartera de seguridad a un oficial retirado con más de tres décadas de servicio militar y una vida familiar ligada al Ejército.

Una vida marcada por el Ejército

Jorge Eduardo Mora López es mayor general retirado del Ejército Nacional y fue anunciado como ministro de Defensa del próximo Gobierno. De acuerdo con la información divulgada por el equipo del presidente electo, cuenta con 36 años de servicio a Colombia y experiencia en gestión de defensa, planificación estratégica, resolución de conflictos y dirección de operaciones en zonas de alta complejidad.

Su perfil está atravesado por la carrera militar. En la reseña oficial se afirma que su familia ha estado vinculada al Ejército por varias generaciones: abuelo, padre, hermanos e hijos han servido como soldados, generales o comandantes. Esa relación familiar con la institución forma parte de la manera en que ha sido presentado públicamente, como un oficial cuya vida privada y profesional ha estado conectada con la Fuerza Pública.

Antes de su llegada al Ministerio, Mora López ocupó cargos de mando dentro de las Fuerzas Militares. Fue comandante de la Octava División del Ejército Nacional entre 2021 y 2022, comandante de la División de Fuerzas Especiales entre 2020 y 2021, y director del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia entre 2019 y 2020. También dirigió el Departamento Estratégico Conjunto contra Amenazas Transnacionales y fue fundador y comandante de la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales.

Formación y reconocimientos

La hoja de vida difundida incluye estudios en Seguridad y Defensa, Alta Gerencia Internacional, Comando y Estado Mayor y Derecho Internacional aplicable a los Conflictos Armados. Entre las instituciones mencionadas aparecen la Escuela Superior de Guerra, la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, la Universidad de los Andes, la Universidad Antonio de Nebrija, el Collège Interarmées de Défense y el Western Hemisphere Institute for Security Cooperation.

También registra reconocimientos como la Orden Cruz de Boyacá, en grado comendador, y varias medallas por servicios distinguidos en orden público, operaciones contra el narcotráfico, operaciones especiales e inteligencia. Su hoja de vida incluye, además, distinciones de la Defensa de la República de Francia, de Estados Unidos y de la Junta Interamericana de Defensa.

En el plano personal, la información pública disponible es limitada. La presentación oficial destaca su origen familiar militar y señala que, aunque ha vivido fuera de Colombia en varias oportunidades, mantiene una relación estrecha con la vida castrense y con el país. No hay suficientes datos verificados en los insumos disponibles para ampliar aspectos íntimos de su vida privada sin entrar en especulaciones.

Los retos que asumirá en Defensa

Según el comunicado del presidente electo, Mora López llega al Ministerio con varios objetivos: recuperar la moral combativa de la Fuerza Pública, fortalecer capacidades técnicas y tecnológicas, aumentar la transparencia en procesos administrativos y logísticos, y buscar autosostenibilidad en el sector a través de las empresas del grupo social y empresarial de Defensa.

El propio Mora López señaló que el reto más importante será que los colombianos vuelvan a creer en su Fuerza Pública y afirmó que eso depende de resultados operacionales frente a las amenazas de seguridad.

Su llegada marca una apuesta por un perfil militar retirado para conducir una de las carteras más sensibles del Estado. Lo que sigue será la definición de su equipo, sus primeras directrices y la manera en que traducirá su experiencia operativa en decisiones de política pública sobre seguridad, defensa y presencia estatal en los territorios.