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Más de mil detenidos en megaoperación contra el tráfico de personas

Según la Interpol, las víctimas identificadas provienen de países como Argentina, Colombia, Venezuela, Moldavia y Nepal.
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Créditos: Interpol

Como parte de la operación Global Chain, liderada por Interpol, fueron capturadas 1.024 personas por su presunta relación con redes de tráfico de personas y otros delitos asociados.

La operación se desarrolló en cuatro continentes, contó con la participación de autoridades de 59 países y permitió identificar a 2.070 víctimas procedentes de 45 naciones.

Una operación contra redes de explotación

La operación Global Chain se desarrolló entre el 8 y el 12 de junio y tuvo como objetivo rastrear y desarticular redes criminales dedicadas al tráfico de personas con fines de explotación sexual, trabajo forzado, mendicidad forzada y otras formas de criminalidad.

De acuerdo con el reporte, del total de personas arrestadas, 334 fueron detenidas por cargos directamente vinculados con el tráfico de personas, mientras que otras 690 fueron capturadas por delitos asociados.

Víctimas de 45 países

Las víctimas identificadas procedían de 45 países, aunque la mayoría eran originarias de Argentina, Colombia, Venezuela, Moldavia y Nepal. Para las autoridades, este resultado evidencia el alcance transnacional de las redes criminales dedicadas a la explotación de personas.

Interpol destacó que este tipo de operaciones busca no solo capturar a los presuntos responsables, sino también proteger a las víctimas y fortalecer la cooperación entre países para enfrentar un delito que afecta a personas en situación de vulnerabilidad en distintas regiones del mundo.

Explotación sexual
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