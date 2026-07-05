Bombero viajó de Bogotá a Venezuela para buscar a su mamá tras los terremotos

Lo que comenzó como una jornada cualquiera en Bogotá terminó convirtiéndose en la tragedia más dolorosa de la vida de Daniel Franco. El sargento de Bomberos recibió la noticia de los terremotos que sacudieron La Guaira, Venezuela, y pocas horas después confirmó que su mamá y su tía estaban entre las víctimas del desastre.

Franco, quien dejó Venezuela hace 16 años para construir una nueva vida en Colombia y continuar su carrera como bombero, emprendió un viaje de más de 16 horas con la esperanza de encontrar a sus familiares.

Al llegar a La Guaira, la realidad fue devastadora. El edificio donde vivían su mamá y su tía había colapsado y ambas habían fallecido. Desde entonces, su objetivo ha sido recuperar sus cuerpos para poder despedirlas.

En medio de los escombros encontró un objeto que lo conmovió profundamente: un peluche de Snoopy que le pertenecía desde niño y que conservaba su mamá. Para él, ese hallazgo se convirtió en uno de los pocos recuerdos que sobrevivieron a la tragedia.