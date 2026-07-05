ONU anuncia el fin de la fase de rescates en Venezuela

Desde que ocurrieron los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, más de 77 equipos internacionales, integrados por cerca de 3.000 rescatistas de 31 países, llegaron al país para apoyar las labores de búsqueda, rescate y atención de la emergencia.

De acuerdo con la Undac, 25 equipos permanecen aún en territorio venezolano, aunque ya se encuentran en proceso de retirada, tras varios días de operaciones en las zonas más afectadas.

Equipos internacionales salvaron a 14 personas

Según el balance entregado por la Undac, los organismos internacionales lograron rescatar con vida a 14 personas atrapadas bajo los escombros. El último caso fue el de Hernán Gil, un vigilante que fue encontrado con vida después de varios días atrapado y tras una operación de rescate que se extendió por cerca de 72 horas.

Sebastián Mocarquer, bombero y vocero de la Undac, explicó que esta cifra responde al tipo de trabajo que realizan los equipos internacionales, especializados en rescates de alta complejidad y en la extracción de personas ubicadas a gran profundidad.

“La gran cantidad de rescates se llevaron a cabo en las primeras horas, en los primeros días, por la propia comunidad, como respuesta local”, señaló el vocero.

Más de 6.400 personas han sido rescatadas

De acuerdo con el Gobierno venezolano, desde el inicio de la emergencia han sido rescatadas 6.462 personas, mientras que miles de familias permanecen afectadas por la destrucción de viviendas, edificios y estructuras básicas.

El más reciente balance oficial indica que los terremotos han dejado 2.954 personas fallecidas y 16.592 heridas.