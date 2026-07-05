Un nuevo golpe contra las estructuras armadas ilegales fue propinado por el Ejército Nacional en el Nordeste de Antioquia. En una operación realizada en zona rural de Remedios, las tropas localizaron un depósito clandestino con material de guerra, explosivos y equipos de comunicación que, según las autoridades, pertenecería al Frente 4 de las disidencias de las Farc.
El operativo fue desarrollado por soldados del Batallón de Despliegue Rápido N.° 20, con apoyo de la Policía Nacional, en la vereda Juan Bran. Durante la intervención fueron incautados un arma larga tipo escopeta, 15 proveedores, más de 470 cartuchos de distintos calibres, dos radios de comunicación, 100 metros de cordón detonante y 19 recipientes de PVC utilizados, presuntamente, para la fabricación de artefactos explosivos.
De acuerdo con el Ejército, este resultado afecta la capacidad logística y armada de esa estructura ilegal, que mantiene presencia en el Nordeste antioqueño y es señalada de intimidar a la población y disputar el control del territorio.
El hallazgo se produce en medio del recrudecimiento de la violencia en Remedios. En las últimas semanas, el municipio ha sido escenario de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, situación que provocó el desplazamiento de más de un centenar de familias y una mayor presencia de la Fuerza Pública en la región.
Las autoridades aseguraron que continuarán desarrollando operaciones militares en esta subregión con el objetivo de debilitar las estructuras armadas ilegales y fortalecer las condiciones de seguridad para las comunidades afectadas por el conflicto.