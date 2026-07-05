De acuerdo con el Ejército, este resultado afecta la capacidad logística y armada de esa estructura ilegal, que mantiene presencia en el Nordeste antioqueño y es señalada de intimidar a la población y disputar el control del territorio.

El hallazgo se produce en medio del recrudecimiento de la violencia en Remedios. En las últimas semanas, el municipio ha sido escenario de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, situación que provocó el desplazamiento de más de un centenar de familias y una mayor presencia de la Fuerza Pública en la región.

Las autoridades aseguraron que continuarán desarrollando operaciones militares en esta subregión con el objetivo de debilitar las estructuras armadas ilegales y fortalecer las condiciones de seguridad para las comunidades afectadas por el conflicto.