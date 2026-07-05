Masacre en el Cauca: asesinan a tres comerciantes

Tres comerciantes oriundos del Huila fueron encontrados sin vida en el norte del Cauca, luego de haber sido reportados como desaparecidos durante un viaje que realizaron a esta región para desarrollar actividades comerciales.

Las víctimas fueron identificadas como Jhon Pedro Rodríguez, de 38 años; Rodrigo Rodríguez, de aproximadamente 40 años, y Jhon Bastos, de 35 años. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los tres hombres se movilizaban por esta zona del país cuando se perdió contacto con ellos.

Habían sido reportados como desaparecidos

Según el reporte conocido por Indepaz, los comerciantes habrían sido interceptados por integrantes de una estructura armada ilegal que delinque en municipios del norte del Cauca, entre ellos Corinto y Miranda. Posteriormente, habrían sido llevados hacia zonas rurales, donde se produjo el crimen.

Los cuerpos fueron hallados en el sector de El Barranco, en Corinto, y en una zona rural de Miranda. Debido a las condiciones de seguridad y al difícil acceso al territorio, habitantes de la zona apoyaron el traslado de las víctimas hasta Medicina Legal en Santander de Quilichao, donde fueron plenamente identificadas.

Autoridades investigan a los responsables

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas presentaban heridas por arma de fuego y señales de violencia. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer qué grupo armado estaría detrás del triple homicidio y cuáles fueron los móviles del hecho.

Indepaz señaló que este caso correspondería a la masacre número 69 registrada en Colombia durante 2026, una cifra que vuelve a encender las alertas por la situación de orden público en el suroccidente del país.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre los responsables ni sobre las circunstancias exactas en las que fueron interceptados los tres comerciantes.