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Atacan con drones explosivos la estación de Policía de Tadó, Chocó

Según la información preliminar, el atentado fue atribuido al Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Chocó
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Un nuevo hecho de violencia encendió las alertas de seguridad en el departamento del Chocó. La estación de Policía de Tadó fue atacada con drones que, según las primeras versiones, habrían sido utilizados para transportar artefactos explosivos.

El atentado fue atribuido al Ejército de Liberación Nacional, ELN, grupo armado que mantiene presencia en varias zonas del departamento y que ha sido señalado por recientes acciones contra la Fuerza Pública y la población civil.

Explosivos fueron neutralizados

De acuerdo con reportes conocidos sobre el caso, unidades especializadas del Ejército y la Policía lograron ubicar y neutralizar los artefactos explosivos antes de que causaran una afectación mayor.

Las autoridades indicaron que, tras el ataque, se realizó una revisión en el área para descartar la presencia de más elementos peligrosos y reforzar la seguridad de los uniformados y de la comunidad cercana a la estación.

Hasta el momento no se reportan personas fallecidas ni heridas por este hecho.

Refuerzan seguridad en la zona

Luego del ataque, las autoridades activaron los protocolos de seguridad en Tadó y mantienen operaciones de vigilancia para prevenir nuevas acciones violentas en el municipio.

El hecho se suma a la preocupación por el uso de drones con explosivos por parte de grupos armados ilegales, una modalidad que representa un desafío para la Fuerza Pública en zonas donde persisten disputas por el control territorial.

Chocó, bajo presión por la violencia

El ataque ocurre en medio de un complejo panorama de orden público en Chocó, donde las comunidades han denunciado confinamientos, amenazas, paros armados y acciones violentas atribuidas a estructuras ilegales.

Las autoridades continúan investigando lo ocurrido y buscan establecer quiénes participaron directamente en el atentado contra la estación de Policía de Tadó.

ELN
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