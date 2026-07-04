Liberan a Jhon Ortiz tras 73 días de secuestro en Norte de Santander

Jhon Ortiz, quien hace parte de la reserva de la Fuerza Aérea Colombiana, recuperó la libertad después de permanecer 73 días secuestrado en Norte de Santander. Su liberación fue confirmada por la Alcaldía de Ocaña, que celebró el regreso del ciudadano y expresó solidaridad con su familia tras más de dos meses de incertidumbre.

¿Cómo ocurrió el secuestro?

Ortiz había sido secuestrado el pasado 22 de abril en el sector conocido como Acolsure, en el municipio de Ocaña. El hecho ocurrió cuando hombres armados interceptaron el vehículo en el que se movilizaba junto con su hermano, Nadín Ortiz Soto, reconocido ingeniero civil y contratista de la Gobernación de Norte de Santander.

De acuerdo con los reportes conocidos en su momento, los hermanos fueron abordados por sujetos armados mientras se desplazaban cerca de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, y a pocos metros de una unidad militar.

Nadín Ortiz fue el primero en recuperar la libertad. Su liberación se produjo el pasado 12 de junio, luego de 50 días de cautiverio. Sin embargo, en ese momento la alegría de la familia fue parcial, pues Jhon Ortiz seguía en poder de sus captores.

Alcaldía de Ocaña celebró la noticia

Tras conocerse la liberación de Jhon Ortiz, la Alcaldía de Ocaña aseguró: “Nos unimos a la alegría de su familia y seres queridos por este esperado reencuentro”.

La administración municipal también hizo un llamado al respeto por la vida, la libertad y la dignidad humana.