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Capturan a dos hombres señalados de robar motos en Barrancabermeja

Alias ‘Suso’ y ‘Cabezón’ fueron capturados por su presunta participación en el hurto de motocicletas bajo la modalidad de halado en Barrancabermeja.
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En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados en Barrancabermeja dos hombres conocidos con los alias de ‘Suso’ y ‘Cabezón’, señalados de participar en el hurto de motocicletas bajo la modalidad de halado.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados harían parte de una estructura dedicada al robo de motos que, posteriormente, eran utilizadas para la comisión de otros delitos en diferentes sectores del municipio, aprovechando su facilidad de movilidad para evadir controles de las autoridades.

 

Las autoridades indicaron que alias ‘Suso’ sería uno de los principales coordinadores de la red, encargado de identificar zonas estratégicas para ejecutar los hurtos, mientras que alias ‘Cabezón’ estaría vinculado a la ejecución de los robos.

Durante el procedimiento de captura, los uniformados incautaron un dispositivo móvil que será analizado por las autoridades judiciales como parte del proceso investigativo.

Según el reporte oficial, los dos hombres cuentan con antecedentes por diferentes delitos, entre ellos hurto, tráfico de estupefacientes, amenazas, violencia intrafamiliar y falsedad marcaria.

Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías y recibieron medida de aseguramiento por el delito de hurto calificado y agravado.

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