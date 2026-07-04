Las autoridades indicaron que alias ‘Suso’ sería uno de los principales coordinadores de la red, encargado de identificar zonas estratégicas para ejecutar los hurtos, mientras que alias ‘Cabezón’ estaría vinculado a la ejecución de los robos.

Durante el procedimiento de captura, los uniformados incautaron un dispositivo móvil que será analizado por las autoridades judiciales como parte del proceso investigativo.

Según el reporte oficial, los dos hombres cuentan con antecedentes por diferentes delitos, entre ellos hurto, tráfico de estupefacientes, amenazas, violencia intrafamiliar y falsedad marcaria.

Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías y recibieron medida de aseguramiento por el delito de hurto calificado y agravado.